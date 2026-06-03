    • 3 de junio de 2026 - 08:45

    Murió en un accidente José Florentín Morinigo

    Tenía 48 años y murió en el acto.

    Murió en un accidente José Florentín Morinigo

    Murió en un accidente José Florentín Morinigo

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    Misiones lamenta una nueva víctima fatal en siniestros. El episodio más reciente reportado ocurrió en la madrugada de hoy en Eldorado, cuando José Florentín Morinigo, de 48 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un choque frontal sobre la avenida Fundador a la altura del kilómetro 2.

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    La víctima conducía una motocicleta Corven RX 150 que presuntamente circulaba en contramano por esa arteria hasta colisionar de frente con un Volkswagen Suran, que pasaba en sentido opuesto.

    A raíz del impacto, primeramente el motociclista fue derivado al Hospical Samic por personal de Emergencias. A pesar de los esfuerzos médicos, Morínigo falleció por un traumatismo encéfalo craneano grave.

    En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes, incluyendo pruebas de alcoholemia a los involucrados. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente, aguardándose nuevas directivas judiciales.

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