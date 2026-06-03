Murió en un accidente José Florentín Morinigo

Tenía 48 años y murió en el acto.

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Misiones lamenta una nueva víctima fatal en siniestros. El episodio más reciente reportado ocurrió en la madrugada de hoy en Eldorado, cuando José Florentín Morinigo, de 48 años, falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un choque frontal sobre la avenida Fundador a la altura del kilómetro 2.

La víctima conducía una motocicleta Corven RX 150 que presuntamente circulaba en contramano por esa arteria hasta colisionar de frente con un Volkswagen Suran, que pasaba en sentido opuesto.

A raíz del impacto, primeramente el motociclista fue derivado al Hospical Samic por personal de Emergencias. A pesar de los esfuerzos médicos, Morínigo falleció por un traumatismo encéfalo craneano grave.