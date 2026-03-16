    • 16 de marzo de 2026 - 13:25

    Murió en un terrible accidente Nelson Gatica

    Sucedió en la provincia de Neuquén.

    Murió en un terrible accidente Nelson Gatica

    Murió en un terrible accidente Nelson Gatica

    Foto:

    Los siniestros fatales se siguen sucediendo en distintos puntos de la región y esta mañana, en la ciudad de Plaza Huincul, se produjo otro hecho con una persona fallecida. Sucedió en el cruce de Avenida Benito Pérez y la calle Nahuel Huapi, en Neuquén.

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    En circunstancias que están bajo investigación, un joven que conducía una moto de 150 centímetros cúbicos por la Avenida Benito Pérez perdió el control, derrapó y golpeó con fuerza su cabeza sobre el pavimento, cerca de la intersección con Nahuel Huapi.

    De acuerdo a lo informado por el sitio Cutral Co Al Instante, el motociclista fue rápidamente trasladado al hospital pero los esfuerzos por reanimarlo fueron infructuosos.

    El accidente ocurrió pasadas las 7 de este domingo en la zona del barrio Universitario de Plaza Huincul. Las primeras personas en asistir al motociclista fueron otros automovilistas y luego llegó el personal del Comando Radioeléctrico y Tránsito Plaza Huincul.

    El conductor de la moto viajaba solo y fue identificado como Nelson Nicolás Gatica.

    Fuente: Lmneuquen

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