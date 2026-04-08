    • 8 de abril de 2026 - 10:06

    Murió una mujer tras un violento choque entre un auto y un camión en Marquesado

    El hecho ocurrió en el cruce de avenida Libertador y calle Teniente Galíndez.

    Choque fatal en Marquesado.

    Choque fatal en Marquesado.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una mujer de 70 años falleció este miércoles por la mañana luego de protagonizar un violento siniestro vial en una esquina de Marquesado, en San Juan.

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    Uno de los imputados recibió prisión efectiva y el otro motochorro una pena en suspenso. El hecho ocurrió tras un violento arrebato a una mujer en Rivadavia.

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    El hecho ocurrió en el cruce de avenida Libertador y calle Teniente Galíndez, donde, por motivos que aún se investigan, colisionaron un Citröen C3 y un camión.

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    Choque fatal en Marquesado.

    Choque fatal en Marquesado.

    Si bien hasta el momento no trascendieron detalles de la mecánica del accidente, fuentes indicaron que la víctima murió a causa del fuerte impacto. Por ahora, tampoco se pudo confirmar si la mujer se trasladaba como conductora o acompañante del rodado menor.

    En el lugar trabajó personal policial, mientras avanzan las pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.

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