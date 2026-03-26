Nena quemada tras una explosión en una escuela de Ullum: el caso pasará a la Justicia de Menores

La causa por la nena de 9 años que sufrió graves quemaduras tras la explosión de una maqueta en una escuela de Ullum dará un giro clave en los próximos días: el expediente será remitido a la Justicia de Menores , según informaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO .

El fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo escucharon el testimonio de la menor damnificada, quien señaló a otro niño como responsable del incidente . A partir de esta declaración, desde la UFI Delitos Especiales se declararán incompetentes y solicitarán lo mismo ante el juez , para que el legajo pase al fuero correspondiente.

El caso, que se tramita como “Actuaciones Investigativas por lesiones en perjuicio de M.J.”, había retomado impulso tras el fin de la feria judicial. En ese marco, el fiscal Grassi había pedido fijar fecha para la Cámara Gesell —actualmente denominada entrevista videograbada—, considerada una prueba clave para definir el rumbo de la investigación.

Según fuentes judiciales, la entrevista se llevó a cabo y la menor declaró , luego de atravesar un prolongado tratamiento con curaciones en el Hospital Marcial Quiroga, al que asistía junto a su madre tres veces por semana.

El episodio se produjo en noviembre de 2025 durante una muestra escolar en la Escuela Elvira de la Riestra de Lainez . De acuerdo con la reconstrucción, alumnos de sexto grado presentaban trabajos a estudiantes de cuarto, entre ellos un experimento que simulaba un volcán.

En ese contexto, uno de los niños habría manipulado una botella con alcohol etílico u otro líquido inflamable y la presionó, generando una combustión repentina que alcanzó a la víctima, provocándole quemaduras principalmente en la zona del cuello.

Tras lo ocurrido, la escuela decidió suspender de manera definitiva la tradicional muestra escolar que se realizaba todos los años.

Mientras tanto, la causa se encamina ahora hacia la Justicia de Menores, que deberá determinar los pasos a seguir en función de la edad de los involucrados y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Falencias en la seguridad

En paralelo, la investigación reveló un dato preocupante: la mayoría de los matafuegos del establecimiento estaban vencidos al momento del hecho.

No obstante, también se constató que las autoridades escolares habían solicitado la renovación de los extintores al Ministerio de Educación un mes antes del incidente, sin obtener respuesta a tiempo.