Perdió el control de su vehículo y volcó: tuvo que ser hospitalizado El hecho ocurrió en Maurín y Calle 9.

Este martes en la noche, un hombre de 66 años tuvo que ser hospitalizado luego de haber protagonizado un accidente en su vehículo. El hecho ocurrió en Maurín y Calle 9, en Pocito.

Según las fuentes, por cuestiones que son de investigación, el conductor, identificado como Juan Guillermo Cruz perdió el control de su Fiat Duna y volcó, quedando su auto visiblemente dañado en varias partes.

Inmediatamente, fue trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, por fortuna con lesiones sin gravedad mientras que los uniformados que trabajaron en el lugar, de la Unidad Operativa de La Rinconada (agente Alex Martínez y Abdul Saffe) y personal del móvil de la Policía Comunal (cabo Daniela Verón) que dieron intervención a la UFI Delitos Especiales.