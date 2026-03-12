Pidieron 5 años de cárcel para el profesor acusado de abusar sexualmente de dos alumnas

La fiscalía sostiene que las obligaba a sentarse en su falda y las amenazaba con bajarles la nota si no accedían. Sucedió en una escuela de 25 de Mayo.

Cesar Coria y su abogado defensor. El profesor impartía la materia de agropecuaria en la escuela de 25 de Mayo donde ocurrieron los presuntos casos de abuso sexual.

A una semana y dos días del inicio del juicio contra el profesor acusado de abusar sexualmente de dos alumnas en una escuela de 25 de Mayo, este jueves 12 de marzo de 2026, se realizaron los alegatos. La Fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión para el acusado identificado como César Coria.

La causa fue investigada por el fiscal Raúl Iglesias y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, de la UFI ANIVI, quienes sostuvieron que el imputado es autor del delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por su rol como encargado de la educación y la guarda de las menores. El juicio fue presidido por la jueza Carolina Parra. La magistrada determinará el veredicto tras escuchar las últimas palabras del imputado.

El hecho de abuso sexual que conmocionó a una escuela de 25 de Mayo De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, Coria habría aprovechado su posición como docente para cometer los ultrajes contra dos estudiantes que en 2024 tenían 11 y 12 años. Según expuso el fiscal durante la audiencia, el profesor obligaba a las niñas a sentarse sobre su falda, situación en la que presuntamente realizaba tocamientos.

La Fiscalía también sostuvo que el imputado amenazaba a las menores con bajarles las notas si no accedían a lo que les pedía, lo que generaba temor en las alumnas.

Los hechos investigados habrían ocurrido durante el primer semestre del ciclo lectivo 2024. En sus testimonios, registrados mediante entrevista videograbada (ex cámara Gesell), las niñas relataron que estos episodios se habrían repetido en distintas oportunidades dentro del ámbito escolar.