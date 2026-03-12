12 de marzo de 2026 - 11:40

Rawson: una bebé se ahogaba con una pieza de sonajero y fue salvada por policías

La menor, de 9 meses, llegó a la Comisaría 24ª sin poder respirar. Dos efectivos realizaron maniobras de Heimlich y lograron expulsar el objeto que obstruía su garganta.

Por Redacción Diario de Cuyo

Momentos de extrema tensión se vivieron en Rawson, cuando una bebé de 9 meses que se ahogaba con una pieza de un sonajero fue salvado por efectivos policiales que lograron desobstruirle la vía aérea mediante maniobras de emergencia.

El hecho ocurrió en la Comisaría 24ta, hasta donde llegó desesperada una mujer de 27 años con su hija en brazos. Según relató, la pequeña estaba jugando con un sonajero que se rompió, y una de las piezas terminó en su garganta, impidiéndole respirar.

La madre intentó retirar el objeto con sus manos, pero en ese intento lo empujó aún más, por lo que decidió salir de inmediato en busca de ayuda y se dirigió a la dependencia policial.

Ante la urgencia, el oficial ayudante Marcos Agüero comenzó a practicar maniobras de Heimlich para intentar desalojar el objeto que obstruía la garganta de la bebé. Luego entregó a la menor al cabo Jésica Álvarez, quien continuó con la maniobra hasta que finalmente la pequeña expulsó la pieza del sonajero.

Tras el dramático episodio, el personal policial trasladó rápidamente a la niña al Centro de Adiestramiento René Favaloro, con la colaboración del agente David Irrazábal, quien condujo el móvil, y la agente Melina Carrizo, que asistió durante el traslado.

En el centro de salud, la doctora María Celina Ferreyra examinó a la menor y confirmó que se encontraba fuera de peligro, aunque dispuso que quedara en observación para controlar su evolución y esperar la expulsión completa del material.

