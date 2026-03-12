Vendió un auto robado y desapareció: pagará $4 millones para evitar una condena por estafa

Luciano Jesús Serrano está acusado de vender un VW Bora con pedido de secuestro. La víctima entregó una moto y $1.200.000, y ahora aceptó un acuerdo de reparación integral por $4 millones que se pagará en cuotas

El denunciante aceptó el monto ofrecido, aunque solicitó que el pago se realice a través de la OMA (Oficina de Medidas Alternativas), para garantizar el cumplimiento de lo pactado.

La causa por la venta de un auto robado en San Juan dio un giro judicial luego de que el acusado, Luciano Jesús Serrano, propusiera un acuerdo para evitar una condena penal. El imputado ofreció pagar $4 millones como reparación integral, dinero que se abonará en cuatro cuotas consecutivas a partir de los diez días de homologado el acuerdo.

La investigación se inició tras la denuncia de un hombre de apellido Delgado, quien aseguró haber sido engañado en una operación de compra de un vehículo. Según su relato, entregó una moto y $1.200.000 con la intención de adquirir un VW Bora, sin saber que el rodado tenía pedido de secuestro en la provincia de Córdoba.

De acuerdo con la acusación del fiscal Eduardo Gallastegui, Serrano sabía que el auto era robado pero aun así lo ofreció a la venta a través de Facebook. Tras concretar la operación, el vehículo fue revisado por un mecánico de confianza de la víctima, quien detectó irregularidades y advirtió que se trataba de un rodado con pedido de secuestro.

Posteriormente, la Policía incautó el auto y el comprador quedó sin el vehículo y sin el dinero, lo que derivó en la denuncia penal por presunta estafa.