12 de marzo de 2026 - 11:50

Detuvieron a un menor en Chimbas: corría picadas en una moto robada

El joven de 16 años fue interceptado por la Policía mientras circulaba sin patente ni documentación. El rodado tenía pedido de secuestro por robo.

f5114205-7a1f-4a5e-86e5-d1cdb1bbbe62
Por Redacción Diario de Cuyo

Un menor de 16 años fue detenido en Chimbas luego de ser sorprendido por la Policía cuando corría picadas en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte de la Policía de San Juan, quienes interceptaron al adolescente mientras circulaba en una motocicleta Motomel S2 color bordo.

Leé además

El gendarme acusado de lesiones, en perjuicio de sus hijos adoptivos, recibió un castigo en suspenso. 

Chimbas: gendarme acusado de golpear y quemar a sus hijos adoptivos aceptó un abreviado y quedó en libertad
La causa se había originado tras una denuncia del exministro de Minería Alberto Hensel por la presunta venta irregular de lotes en Chimbas.

Estafas denunciadas por el exministro Alberto Hensel: sobreseyeron a uno de los imputados

Según informaron fuentes policiales, el adolescente conducía el rodado sin chapa patente ni espejos retrovisores, lo que llamó la atención de los uniformados. Al ser detenido para un control, no pudo presentar documentación del vehículo y además admitió ser menor de edad.

Tras verificar los datos del rodado, los efectivos constataron que la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo, denunciado en la Comisaría 13ra, en un hecho ocurrido en Villa Observatorio, Chimbas.

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y trasladado al depósito de la Comisaría 30ma, mientras que el menor quedó a disposición de la Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Lucas Rodríguez, la víctima fatal del choque de motos que ocurrió en Chimbas. 

Tragedia en Chimbas: el motociclista murió tras chocar contra una madre y su hijo que iban en otro rodado

Salió el pozo de la Quiniela Max y un sanjuanino se ganó $5.040.000

Seis sanjuaninos ganaron premios en el TeleKino, Quini 6, Brinco y Loto y se repartieron casi $30 millones

La mujer que fue atropellado por el colectivo de la RedTulum fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson donde entró consciente.

Murió un joven en Chimbas tras chocar con otra moto y estrellarse contra un poste

Juan Alberto y Kevin Ulises Gómez, ambos presos por balear a un vecino en Chimbas. 

Ataque mafioso: padre e hijo caen presos en Chimbas tras dispararle a un vecino en el tobillo