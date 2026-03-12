Detuvieron a un menor en Chimbas: corría picadas en una moto robada

El joven de 16 años fue interceptado por la Policía mientras circulaba sin patente ni documentación. El rodado tenía pedido de secuestro por robo.

Un menor de 16 años fue detenido en Chimbas luego de ser sorprendido por la Policía cuando corría picadas en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte de la Policía de San Juan, quienes interceptaron al adolescente mientras circulaba en una motocicleta Motomel S2 color bordo.

Según informaron fuentes policiales, el adolescente conducía el rodado sin chapa patente ni espejos retrovisores, lo que llamó la atención de los uniformados. Al ser detenido para un control, no pudo presentar documentación del vehículo y además admitió ser menor de edad.

Tras verificar los datos del rodado, los efectivos constataron que la motocicleta tenía pedido de secuestro por robo, denunciado en la Comisaría 13ra, en un hecho ocurrido en Villa Observatorio, Chimbas.

Ante esta situación, el vehículo fue secuestrado y trasladado al depósito de la Comisaría 30ma, mientras que el menor quedó a disposición de la Justicia.