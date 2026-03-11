Chimbas: gendarme acusado de golpear y quemar a sus hijos adoptivos aceptó un abreviado y quedó en libertad

El gendarme reconoció haber golpeado a los menores con una percha y un cinto y haber quemado a uno de ellos con una plancha, en una casa, en Chimbas.

El gendarme acusado de lesiones, en perjuicio de sus hijos adoptivos, recibió un castigo en suspenso.

El gendarme identificado por sus iniciales M.S.D, acusado de maltratar brutalmente a sus dos hijos adoptivos —un niño de cinco y una nena de siete años—, aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de un año de prisión condicional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, por lo que quedó inmediatamente en libertad.

El acuerdo fue alcanzado con la representación del defensor oficial Hugo Trigo y su ayudante Carlos Fleury, ante lo cual el uniformado reconoció haber golpeado a los menores con una percha y con un cinto, además de haber quemado a uno de ellos con una plancha. El fiscal Leonardo Arancibia, de la UFI CAVIG, pídió un año de prisión en suspenso y fue homologada por el juez del caso.

hugo trigo y carlos fleury 11-03-26 Los abogados Hugo Trigo y Carlos Fleury, representantes de la defensa oficial. La resolución judicial pone fin al caso que generó fuerte conmoción cuando salió a la luz la situación de violencia que sufrían los niños dentro de su vivienda, ubicada en un barrio del departamento Chimbas.

La condena de la madre por el mismo caso en Chimbas En la misma causa también estaba implicada la esposa del gendarme (ahora en proceso de divorcio), una policía sanjuanina, quien a fines de febrero también aceptó un juicio abreviado. En su caso recibió un año de prisión condicional, aunque por lesiones y amenazas.

Según la investigación, la mujer había amenazado a su propia madre y a su tía, quienes fueron justamente las denunciantes de los graves hechos de violencia que sufrían los menores.