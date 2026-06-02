    • 2 de junio de 2026 - 13:52

    Policías le salvaron la vida a una beba de un año que llegó inconsciente a una Comisaría

    La menor, de 1 año y 3 meses, fue llevada por su madre a la Subcomisaría Santa Lucía Este sin reacción a estímulos y con escaso pulso. Los efectivos realizaron maniobras de RCP y lograron reanimarla antes de su traslado al Hospital Rawson.

    Los efectivos policiales le realizaron maniobras de RCP y lograron reanimarla antes de su traslado al Hospital Rawson.

    Los efectivos policiales le realizaron maniobras de RCP y lograron reanimarla antes de su traslado al Hospital Rawson.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Momentos de extrema tensión se vivieron en la Subcomisaría Santa Lucía Este cuando una joven madre llegó desesperada con su hija de apenas 1 año y 3 meses en brazos. La pequeña se encontraba inconsciente, sin reacción a estímulos y con escaso pulso, por lo que la rápida intervención policial resultó clave para salvarle la vida.

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    Según informaron fuentes policiales, la madre, de 19 años, se presentó en la dependencia solicitando ayuda urgente al advertir que la niña no respondía y presentaba un delicado estado de salud.

    Ante la situación, los efectivos actuaron de inmediato. Mientras se comunicaban con el servicio de emergencias 107, comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios sobre la menor. Gracias a la rápida respuesta del personal policial, la beba logró recuperar la reacción, lo que permitió estabilizarla momentáneamente antes de su traslado.

    Debido a la gravedad del cuadro, la niña fue llevada de urgencia en un móvil policial al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió atención médica especializada. Tras ser examinada por la médica de guardia, la Dra. Yanina Flórez, se determinó que la menor había sufrido una convulsión asociada a un cuadro febril y un episodio de ahogamiento por vómito.

    La pequeña quedó internada en observación para controlar su evolución, aunque los profesionales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

    La rápida actuación de los efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este fue determinante para evitar un desenlace trágico y permitió que la menor llegara con vida al centro de salud para recibir la atención correspondiente.

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