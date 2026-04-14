Prisión preventiva y embargo millonario para empresario acusado de estafar por más de 100 millones de pesos

El empresario sanjuanino Elías Federico Daher se presentó este martes ante la Justicia donde le dictaron prisión preventiva y embargo millonario, luego de haber sido detenido el pasado sábado 11 de abril en el domicilio de sus padres, en el marco de una causa que investiga una serie de presuntas estafas y maniobras fraudulentas de gran escala.

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Tras su comparecencia , la Justicia resolvió condenarlo a un mes de prisión efectiva, que deberá cumplir en la Comisaría 2da, al tiempo que dispuso un plazo de ocho meses de investigación penal preparatoria. Además, se ordenó el embargo de sus cuentas y la inhibición general de sus bienes.

La detención fue solicitada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas a partir de al menos cuatro nuevas denuncias en su contra.

Entre los hechos más relevantes se encuentra la supuesta retención indebida de una camioneta valuada en unos 52.000 dólares, la cual nunca fue entregada pese a la firma de un boleto de compra-venta.

A este caso se suman otras tres denuncias por emisión de cheques sin fondos por un monto cercano a los 23 millones de pesos. Según un informe del Banco Central, Daher acumularía además 433 cheques rechazados, con una deuda estimada en alrededor de 2.000 millones de pesos.

En este contexto, se conocieron recientemente dos nuevas denuncias judiciales que superan los 80 millones de pesos. Una de ellas fue impulsada por un empresario vinculado al rubro de la construcción, quien denunció pérdidas por más de 20 millones de pesos tras recibir cheques electrónicos sin fondos por mercadería entregada entre junio de 2025 y enero de 2026.

La segunda denuncia corresponde a un préstamo de 62 millones de pesos otorgado en septiembre de 2025, respaldado con 13 cheques diferidos que también fueron rechazados. Pese a los reclamos formales, la deuda nunca fue regularizada.

Los denunciantes sostienen que no se trataría de simples incumplimientos comerciales, sino de un esquema reiterado de estafa, en el que los cheques habrían sido utilizados como herramienta para generar confianza y concretar operaciones sin respaldo económico.

El empresario ya había estado involucrado en otras estafas

Daher ya contaba con antecedentes judiciales. En octubre de 2025 había sido denunciado por la compra de una camioneta Chevrolet Silverado abonada con cheques que luego fueron rechazados. En esa causa también fue vinculado Emiliano Barrera, y el perjuicio económico alcanzó cifras millonarias.

Posteriormente, se sumó otra denuncia por la adquisición de una Ford F-150 Raptor bajo la misma modalidad. Ambos expedientes fueron acumulados y se resolvieron mediante un acuerdo de reparación integral que incluyó devolución de dinero y la entrega de bienes, como un camión y una propiedad. Sin embargo, el sobreseimiento quedó sujeto al cumplimiento total de lo pactado, situación que ahora vuelve a quedar bajo la lupa judicial.