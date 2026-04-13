Detuvieron al empresario Elías Daher en San Juan: lo acusan de estafar casi $100 millones y emitir cheques sin fondos

El empresario sanjuanino Elías Federico Daher fue detenido el pasado sábado 11 de abril en el domicilio de sus padres y permanece alojado en la Comisaría 2°, en el marco de una causa que investiga presuntas estafas y maniobras fraudulentas que rondarían los 100 millones de pesos .

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La medida fue dispuesta por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas , a partir de al menos cuatro nuevas denuncias en su contra. Entre los hechos más relevantes figura la supuesta retención indebida de una camioneta valuada en unos 52.000 dólares , que nunca fue entregada pese a haberse firmado un boleto de compra-venta.

A esto se suman otras tres denuncias por emisión de cheques sin fondos, por un monto cercano a los 23 millones de pesos. Además, un informe del Banco Central señala que Daher acumularía 433 cheques rechazados, con una deuda estimada en alrededor de 2.000 millones de pesos .

En este contexto, DIARIO DE CUYO dio a conocer dos nuevas denuncias judiciales que superan los 80 millones de pesos , lo que agravó aún más la situación del empresario.

Una de ellas fue presentada por un empresario vinculado a una firma proveedora de materiales para la construcción, quien denunció un perjuicio de $20.290.000 tras recibir cheques electrónicos sin fondos por mercadería entregada entre junio de 2025 y enero de 2026 .

La segunda denuncia corresponde a un préstamo de 62 millones de pesos otorgado a Daher en septiembre de 2025, que fue respaldado con 13 cheques diferidos. Todos los valores fueron rechazados por falta de fondos y, pese a los reclamos formales, nunca se regularizó la deuda.

Los denunciantes sostienen que no se trataría de simples incumplimientos comerciales, sino de un presunto esquema de estafa reiterado, en el que los cheques habrían sido utilizados para generar confianza y concretar operaciones sin respaldo económico.

Antecedentes y causas acumuladas

No es la primera vez que Daher enfrenta a la Justicia. En una causa anterior iniciada en octubre de 2025, había sido denunciado por la compra de una camioneta Chevrolet Silverado abonada con cheques diferidos que luego fueron rechazados.

En ese expediente también se vinculó a Emiliano Barrera, y el perjuicio económico alcanzó cifras millonarias. Posteriormente, se sumó otra denuncia por la compra de una Ford F-150 Raptor con cheques de Daher, algunos de los cuales tampoco pudieron ser cobrados.

Ambos casos fueron acumulados y se resolvieron mediante un acuerdo de reparación integral que incluyó la devolución de dinero y la entrega de bienes, como un camión y una propiedad. Sin embargo, el sobreseimiento quedó condicionado al cumplimiento total de lo pactado.