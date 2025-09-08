Quién era el casero que perdió la vida en el incendio y las fotos del interior de la vivienda El hombre fallecido fue identificado como José Luis Domínguez, de 61 años, casero de una finca de olivos en Santa Lucía. Así quedó el interior de la vivienda tras el incendio que le costó la vida.

José Luis Domínguez tenía 61 años, trabajaba como obrero rural y era el encargado de cuidar una finca de olivos en Santa Lucía. Su vida cotidiana transcurría en la casa ubicada en Avenida Benavidez 5025 Este, donde lamentablemente fue hallado sin vida tras el incendio que consumió parte de la vivienda este lunes. El interior del domicilio quedó cubierto de hollín y humo, con electrodomésticos derretidos y rastros del fuego que se originó en la zona de la cocina.

Según informaron fuentes judiciales, Domínguez había tenido contacto por última vez con su hijo cerca de las 23 del domingo, cuando le comentó que estaba reunido con amigos en su casa. Sin embargo, al día siguiente no respondió más a las llamadas, lo que motivó la visita de su hijo al domicilio. Al llegar, notó que salía humo desde el interior y, con ayuda de un vecino, forzó la puerta de ingreso. Una vez adentro se encontró con un panorama desolador: la vivienda llena de humo y el cuerpo de su padre tendido en el baño.

El hombre fue encontrado boca arriba, parcialmente quemado, pero sin signos de violencia externa, según confirmó la médica legista Dra. Ana Bruna. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia que determinará la causa precisa del deceso.

Bomberos que trabajaron en el lugar establecieron que el foco ígneo se habría originado por un cortocircuito en un enchufe de la cocina, donde estaban conectados varios electrodomésticos. El fuego afectó principalmente el techo de caña y provocó gran cantidad de humo y hollín, que se expandieron por toda la casa.

La investigación quedó en manos de los fiscales Francisco Micheltorena y Francisco Nicolía, junto al ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra. En tanto, la vivienda permanece bajo custodia policial mientras se desarrollan los peritajes correspondientes.

LAS FOTOS DE LA VIVIENDA