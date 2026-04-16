Quiso entrar en una finca, perdió el control del camión y terminó en una acequia en Pocito

El conductor del camión sufrió golpes y fue trasladado al hospital, aunque se encuentra fuera de peligro.

Este jueves en la mañana, el chofer de un camión debió ser hospitalizado luego de haber caído a una acequía en Pocito. Según las fuentes, el hecho ocurrió cerca de las 9 en Calle 10, entre Vidart y Lemos.

Al parecer, el conductor de un camión Iveco 320 perdió el control del vehículo mientras intentaba ingresar a un predio de la zona. Por motivos que aún se investigan, el rodado —que transportaba ripio— se desvió de su trayectoria y cayó a una acequia, generando una situación de riesgo.

A pesar de la violencia del episodio, el chofer logró salir por sus propios medios, aunque presentaba algunos golpes. Fue asistido en el lugar y luego trasladado al Hospital Federico Cantoni, donde quedó en observación.