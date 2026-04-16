Quiso entrar en una finca, perdió el control del camión y terminó en una acequia en Pocito

Este jueves en la mañana, el chofer de un camión debió ser hospitalizado luego de haber caído a una acequía en Pocito. Según las fuentes, el hecho ocurrió cerca de las 9 en Calle 10, entre Vidart y Lemos.
El conductor del camión sufrió golpes y fue trasladado al hospital, aunque se encuentra fuera de peligro.
Este jueves en la mañana, el chofer de un camión debió ser hospitalizado luego de haber caído a una acequía en Pocito. Según las fuentes, el hecho ocurrió cerca de las 9 en Calle 10, entre Vidart y Lemos.
Al parecer, el conductor de un camión Iveco 320 perdió el control del vehículo mientras intentaba ingresar a un predio de la zona. Por motivos que aún se investigan, el rodado —que transportaba ripio— se desvió de su trayectoria y cayó a una acequia, generando una situación de riesgo.
A pesar de la violencia del episodio, el chofer logró salir por sus propios medios, aunque presentaba algunos golpes. Fue asistido en el lugar y luego trasladado al Hospital Federico Cantoni, donde quedó en observación.
Fuentes indicaron que el hombre se encuentra fuera de peligro, mientras se aguarda por las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.