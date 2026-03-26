    • 26 de marzo de 2026 - 10:39

    Recolectores de residuos encontraron un feto entre la basura dentro de un frasco de vidrio

    El hallazgo ocurrió en una zona céntrica durante un operativo de limpieza. Peritos trabajan en el lugar y analizan pruebas clave para esclarecer el caso.

    Horror en Córdoba.

    Horror en Córdoba.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grupo de recolectores de residuos encontró un feto dentro de un frasco de vidrio este miércoles por la mañana en la ciudad de Deán Funes, Córdoba, mientras realizaban tareas habituales en la calle.

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    El hecho ocurrió sobre la calle Zanichelli, cerca de la plaza San Martín, y es investigado por la Policía y la Justicia, que buscan determinar el origen de los restos y quién los abandonó.

    El hallazgo durante la recolección que generó conmoción

    Según información oficial, el descubrimiento fue realizado por trabajadores del corralón municipal, quienes manipulaban residuos cuando detectaron el frasco entre la basura y avisaron a las autoridades.

    El episodio se registró en una zona céntrica de la ciudad y provocó fuerte impacto entre los vecinos. Tras la alerta, la Policía acudió al lugar, preservó la escena y cortó el tránsito para facilitar el trabajo de los equipos especializados.

    En paralelo, peritos de Policía Científica llevaron adelante las primeras tareas de relevamiento para recolectar pruebas que permitan avanzar con la investigación.

    Sospecha de aborto clandestino y análisis de pruebas

    Los primeros indicios apuntan a un posible aborto clandestino, una hipótesis que deberá ser confirmada por los estudios forenses. Además, se investiga si junto al frasco había residuos patológicos descartados de manera ilegal, lo que podría aportar elementos clave para reconstruir lo sucedido.

    La fiscalía interviniente busca ahora identificar a la persona que dejó el frasco, para lo cual se analizan cámaras de seguridad de la zona. También se espera el resultado de las pericias médicas, fundamentales para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

    Por el momento, no trascendieron datos sobre sospechosos ni sobre cuánto tiempo llevaba el frasco en la calle.

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