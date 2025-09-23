La desesperación de una madre cuando en un abrir y cerrar de ojos se dio cuenta que su hijo de apenas 5 años no estaba por ningún lado.
Todo ocurrió poco antes del mediodía en inmediaciones de Calle 14 Alfonso XII, en el departamento Pocito. María Luján Bates, de 22 años, percibió que había perdido de vista al pequeño Thiago Jesús
La mujer da aviso a la policía y llega el agente Alex Martínez de la Unidad Operativa La Rinconada, de Pocito, que hacía recorridas preventivas por la zona. La madre señala un descampado como posible lugar donde puede estar su hijo y el efectivo ingresa en moto.
Luego de un puñado de minutos de desesperación y tensión, el policía da con el menor, quien se asusta y rompe en llanto. De acuerdo a lo que informaron, se encontraba en perfecto estado de salud.
Por las características del caso no se tramitó con ninguna UFI, pero se realizó un acta de constatación