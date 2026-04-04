Rivadavia: dos condenados por arrastrar a una mujer en un asalto y amenazar con un arma a quienes querían ayudarla

En una audiencia celebrada este sábado mediante el sistema de juicio abreviado, la Justicia de San Juan dictó sentencia contra los responsables de un violento robo ocurrido en las inmediaciones del Barrio Huazihul .

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El principal implicado, Braian Exequiel Ruarte , fue condenado a sufrir la pena de 3 años de cumplimiento efectivo por los delitos de Robo Simple y Abuso de Arma en Concurso Real . Por su parte, el coautor del hecho, Mario Alejandro Pereyra , recibió una pena de 3 años de prisión condicional bajo la misma calificación legal.

El hecho que dio origen a la condena ocurrió el pasado 31 de marzo . Según consta en la investigación, los sujetos abordaron a la víctima, de apellido Leites , mientras se desplazaban en una motocicleta. Con el objetivo de arrebatarle un bolso de color negro que contenía su teléfono celular, los delincuentes actuaron con una agresividad desmedida.

La damnificada no solo sufrió el robo de sus pertenencias, sino que resultó con diversas lesiones tras ser arrastrada por el pavimento y arrojada a una cuneta por los asaltantes.

fiscales gay Ayudantes fiscales Nicolás Zapata, José Salinas y fiscal Miguel Gay.

Secuencia filmada y detención

La violencia de la escena alertó a los vecinos de la zona, quienes intentaron socorrer a la mujer. Sin embargo, el registro fílmico de las cámaras de seguridad fue clave para la causa: en las imágenes se observa claramente cómo uno de los ahora condenados exhibió un arma de fuego para amedrentar a los testigos y asegurar la huida.

Gracias al despliegue de las tareas investigativas y el análisis de las pruebas, las autoridades lograron la detención de Ruarte y Pereyra apenas 24 horas después del ataque, culminando hoy con la sentencia efectiva para el principal responsable.

El cuerpo fiscal de la UFI Delitos Contra La Propiedad interviniente estuvo integrado por el fiscal Miguel Gay y los ayudantes fiscales José L. Salinas Molina y Nicolás Zapata.