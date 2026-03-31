    • 31 de marzo de 2026 - 13:24

    Rivadavia dio el primer paso para abrir una oficina de Defensa al Consumidor en el departamento

    El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, se reunió con autoridades de Defensa al Consumidor para comenzar a darle forma a este proyecto.

    El municipio de Rivadavia y la Dirección de Defensa al Consumidor planifican abrir una oficina de Defensa al Consumidor en este departamento.

    El municipio de Rivadavia y la Dirección de Defensa al Consumidor planifican abrir una oficina de Defensa al Consumidor en este departamento.

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    Por Fabiana Juarez

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    Seg&uacute;n el proyecto, la oficina de Defensa al Consumidor en Rivadavia funcionar&iacute;a junto con Atenci&oacute;n al Cliente.

    Según el proyecto, la oficina de Defensa al Consumidor en Rivadavia funcionaría junto con Atención al Cliente.

    Desde el municipio de Rivadavia dijeron que durante esta primera reunión, el intendente expuso la intención de que en el departamento funcione una oficina dependiente de la Dirección de Defensa al Consumidor para ofrecerles a los vecinos el beneficio de acortar distancias. Esto se debe a que a veces las personas no denuncian alguna regularidad ni hacen valer sus derechos como consumidores por no tener tiempo o recursos para trasladarse al Centro Cívico para hacerlos.

    También agregaron que la idea original es que esta oficina funcione conjuntamente con el área de Atención al Vecino. Las fuentes municipales dijeron que si bien este es un primer paso en este proyecto, hay buenas expectativas de que se concrete, ya que habrá nuevas reuniones para tratar el tema entre Miodowsky y la titular de Defensa al Consumidor.

    La reunión entre Rivadavia y Defensa al Consumidor

    La reunión donde se trató el proyecto de que en Rivadavia funciones una oficina de Defensa al Consumidor contó con la participación del intendente departamental, Sergio Miodowsky; de la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo; de la subsecretaria de Acción Social, Natacha Torres; y de la encargada del Área de Mediaciones, Gladys Tello.

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