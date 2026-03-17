San Juan modificará este año la Ley de Defensa al Consumidor: los ejes del cambio

El proyecto se tratará durante este año legislativo, según confirmó el vicegobernador Fabián Martín. Qué se sabe hasta el momento de la propuesta y su tratamiento.

Durante la apertura de sesiones del periodo ordinario en la Legislatura el 2025, el gobernador Marcelo Orrego adelantó que San Juan buscaría en aquel entonces modernizar y actualizar la actual Ley de Defensa al Consumidor vigente, una norma que consideran atrasada a los tiempos actuales. Tras trabajar en el texto de la norma las novedades se dieron este martes de la mano del vicegobernador quien, en medio de un acto por los Derechos de los Consumidores adelantó que este año se tratará la modificación de la ley.

“Vamos a impulsar la modificación de la Ley de Defensa al Consumidor. Es una norma que tiene sus años y el mundo ha cambiado. Necesitamos modernizarla y adaptarla a las nuevas realidades”, dijo en su anuncio Fabián Martín, confirmando que este año se tratará el proyecto en el recinto; y continuó: “Necesitamos ponernos a tono y vamos a trabajar en eso. Ya estamos trabajando en las comisiones para poder hacerlo ley prontamente”.

Desde Defensa al Consumidor se celebró esta noticia ya que, si bien algo se sabía, no se había dado la confirmación oficial del tratamiento de la norma durante este año, algo que significará un gran cambio para la repartición y más que nada para la fuerza laboral que hay en ella, debido a que gran parte de las modificaciones estarán enfocadas en adaptarse a los tiempos y las demandas actuales, dejando de lado un poco la burocracia hoy existente.

Qué se sabe hasta el momento de la modificación de la Ley de Defensa al Consumidor Fabiana Carrizo, titular del organismo, confirmó a DIARIO DE CUYO que la modificación de la norma actual es necesaria ya que la provincia está adherida a la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor hace 20 años, y desde entonces no hubo adaptaciones ni se consideraron los cambios que se dieron en los últimos años en el consumo, como el comercio online, por citar un ejemplo.

“Es necesaria la modernización para poder seguir trabajando como lo venimos haciendo y creemos que saldrá este año, ya que esto va más allá de la política. Estamos hablando de los derechos de los consumidores y eso no tiene color político”, remarcó Carrizo.