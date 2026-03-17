Defensa al Consumidor y un acto donde hubo acciones en ciberseguridad, entrega de reconocimientos y un anuncio esperado

El pasado domingo 15 de marzo fue el Día Mundial de los Derechos del Consumidor , una fecha que busca visibilizar e informar sobre las facultades con las que cuentan los consumidores de todo el mundo. En ese contexto, desde Defensa al Consumidor realizaron una serie de actividades que culminaron durante la mañana de este martes en la Plaza Seca del Centro Cívico, donde sucedieron importantes hechos para la repartición.

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Con presencia de la Banda de Música del RIM 22 en la previa y para la entonación del Himno Nacional, los presentes pudieron tomar contacto de cada uno de los programas que tiene vigente la repartición, con folletería informativa y códigos QR para acceder a la información de manera digitalizada. Alrededor de las 10:30 se dio inicio al acto que en una primera instancia buscó poner en valor a cada uno de los trabajadores de Defensa al Consumido con un aplauso de todos los presentes.

Posteriormente, la titular del organismo, Fabiana Carrizo, en compañía de autoridades de la Universidad de Congreso, firmaron un convenio para realizar capacitaciones enfocadas a la prevención del ciberdelito. “Vamos a concientizar sobre la problemática que tenemos en la provincia. La única forma de ver resultados es trabajar en equipo” , detalló.

La intención de este convenio de colaboración es que, con asistencia de profesionales de la alta casa de estudio, se puedan brindar charlas y asesoramiento para evitar ser victimas de ciberdelitos, como estafas virtuales o similares, un flagelo en crecimiento en la provincia.

Otro momento hito del evento consistió en la entrega de cámaras de alta generación que utilizará el cuerpo de inspectores en sus recorridos. Las mismas se utilizan a la altura del torso de cada inspector y la intensión es tener un registro audiovisual de los recorridos. “El uso de las cámaras traerá transparencia a ambas partes, tanto para los inspectores que están en la calle exponiéndose y al comerciante en general. Las implementaremos gracias al personal del CISEM que capacitará a los inspectores para aprender sobre el uso de esta tecnología” , aseguró la titular de Defensa al Consumidor.

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La emoción corrió por cuenta de los mismos integrantes de la Dirección, que decidieron destacar a sus compañeros por su labor, compañerismo y dedicación, entregándoles un presente que fue recibido con mucha alegría.

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Quien también recibió un presente por parte del organismo fue el titular del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Oficina de Gestión Judicial de relaciones de Consumo de Buenos Aires, Carlos Tambussi, quien llegó a la provincia para coordinar una charla que se dio el lunes por la tarde en el Foro de Abogados en el marco de las actividades realizadas por la fecha.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 11.51.34 (1) Titular del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Oficina de Gestión Judicial de relaciones de Consumo de Buenos Aires, Carlos Tambussi

Sin duda el momento de mayor importancia durante el acto fue la confirmación por parte del vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, de la modificación a la actual Ley de Defensa al Consumidor. Al respecto, ante los presentes el vicemandatario aseguró: “La ley tiene sus años, el mundo va cambiando día a día, se va modernizando, hay un montón de circunstancias que hace 20 años atrás no son las mismas de hoy, necesitamos ponernos a tono y vamos a trabajar para que ese proyecto que llegó poder hacerlo ley prontamente”.

Esta confirmación fue aplaudida por todos los presentes, sobre todo por personal de Defensa al Consumidor que desde hace años viene trabajando para una modernización de la norma que, como mencionó Fabián martín, lleva dos décadas de vigencia y necesita ayornarse.

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De esta manera, Defensa al Consumidor inicia un nuevo ciclo cargado de actividades y con grandes novedades para el organismo, que representará una modernización más que necesaria para el cumplimiento del derecho de los consumidores sanjuaninos.