El Gobierno provincial lleva el programa 'San Juan Cerca' a San Martín: todas las consultas que se podrán hacer

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Las dependencias de los ministerios del Gobierno de la provincia brindará atención este miércoles 18 de marzo en la Escuela Alejandro Aguado, en el departamento San Martín, desde las 8:30 hasta las 13 horas. Será en el marco de una nueva edición del programa San Juan Cerca, que es coordinado desde la Dirección de Políticas para la Equidad, del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Este establecimiento está ubicado en la Avenida Sarmiento s/n, entre calles Linton y Meglioli, en la villa cabecera del departamento y albergará a diferentes oficinas ministeriales que desplegarán gestiones y trámites y a su vez darán información y asesoramiento puntal sobre los programas vigentes que están ejecutando para resolver las necesidades de la población.

En una misma jornada y en un mismo lugar, sin tener que sacar turnos previos, los interesados podrán hacer consultas a personal de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; de Salud; de Gobierno; de Producción, Trabajo e Innovación; de Educación; de Turismo, Cultura y Deporte; Economía, Finanzas y Hacienda; también las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Seguridad y Orden Público; EPRE y Osse.

Entre otros trámites, se podrá consultar sobre programas vigentes para personas con Discapacidad; inscribirse para el curso de Manipulación de Alimentos que se dará los días 19 y 20 en el departamento y participar en el taller para docentes sobre Educación Emocional. A su vez, pedir información sobre cómo inscribirse en el Registro de Emprendedores y en los diferentes registros para productores agropecuarios y ganaderos de la provincia.

Personas de diferentes edades podrán hacer controles clínicos con médicos de familia y especialidades como odontología, salud mental tanto para adultos como pediatría, vacunarse, hacerse test de HIV, hepatitis y chagas. Personas de diferentes edades podrán hacer controles clínicos con médicos de familia y especialidades como odontología, salud mental tanto para adultos como pediatría, vacunarse, hacerse test de HIV, hepatitis y chagas.