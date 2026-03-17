    • 17 de marzo de 2026 - 09:51

    San Martín lanza 'Playones en Movimiento', una propuesta para que todos los vecinos hagan actividad física

    Es una propuesta que pondrá en marcha el municipio de San Martín y con la que busca fomentar el deporte y la salud.

    A través del programa Playone en movimiento, San Martín usará las instalaciones deportivas del departamento para acercar el deporte y actividad física a todos los vecinos.

    A través del programa 'Playone en movimiento', San Martín usará las instalaciones deportivas del departamento para acercar el deporte y actividad física a todos los vecinos.

    Foto:

    (Prensa de San Martín)
    Por Fabiana Juarez

    El municipio de San Martín continúa con las iniciativas para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Ahora pondrá en marcha el programa ‘Playones en movimiento’ con el objetivos de que niños y hasta personas mayores realicen actividades físicas. Esta propuesta recorrerá distintos espacios deportivos de la comuna como el playón que se inauguró en septiembre 2025.

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    A través del Área de Deportes, el municipio de San Martín pondrá en marcha el programa ‘Playones en Movimiento’, una iniciativa que recorrerá distintos espacios deportivos del departamento a partir del 20 de marzo, con el objetivo de llegar con esta propuesta a todas las localidades, incluso las más alejadas.

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    En San Martín se realizarán actividades deportivas en todos los barrios en el marco del programa 'Playones en movimiento'.

    La propuesta deportiva de San Martín

    Desde el municipio informaron que este programa está destinado a niños, jóvenes y adultos podrán participar de manera gratuita en diversas disciplinas como futsal, básquet, vóley, handball, hockey, newcom, zumba, tejo, sapo y deportes adaptados, entre otras propuestas pensadas para todas las edades.

    Los encuentros se desarrollarán en playones y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar el deporte a cada barrio, fomentando hábitos saludables, el compañerismo y la participación, y promoviendo una comunidad activa e inclusiva.

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