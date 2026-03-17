Pampa del Leoncito: instalarán un puesto de concientización los fines de semana largos para prevenir daños

Los reiterados daños ocasionados en la Pampa del Leoncito por falta de conciencia, motivó la intervención del Gobierno de San Juan para proteger esta reserva natural que se encuentra en la localidad de Barreal , Calingasta. La Dirección de Patrimonio Cultural instalará durante los fines de semana largo un puesto de información y concientización, con apoyo de las Fuerzas de Seguridad.

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Gladys González, a cargo de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, dijo que debido a los reiterados daños en esta reserva natural por falta de conciencia, se le planteó al ministro de Turismo, Guido Romero, la posibilidad de i nstalar en la zona de ingreso a Pampa del Leoncito un ‘nodo de concientización’ los fines de semana largos. Y que dio la autorización para concretar esta iniciativa.

La Pampa del Leoncito aún muestra las huellas que dejarón los vehículos que ingresaron cuando aún el terreno estaba húmedo por las lluvias.

‘Este propuesta se trata de generar conciencia en la gente, no se trata de prohibir el ingreso a La Pampa, la realización de actividades ni de que la gente disfrute del lugar. Sino simplemente informar sobre los recaudos que hay que tener en cuenta tanto para cuidar el lugar como para seguridad de todos los visitantes. Con las últimas lluvias intensas, la Pampa se inundó y hubo gente que ingresó cuando aún había barro en la planicie, dejando huellas que demorarán mucho tiempo en desaparecer’, dijo la funcionaria.

González agregó que esta propuesta busca garantizar el cuidado y seguridad en la zona Sur de Pampa El Leoncito donde el ingreso es libre y gratuito, ya que en el sector Norte se encuentran las empresas que prestan el servicio de carrovelismo y otras actividades por lo que el ingreso de los visitantes y los cuidados están más controlados.

Cómo funcionará el puesto en la Pampa del Leoncito

La directora de Patrimonio dijo que el nodo de concientización funcionará a modo de prueba los fines de semana largos que van del 21 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril. Y que si los resultados son positivos se mantendrá vigente durante todos los feriados XXL.

El puesto se instalará en el ingreso a la Pampa por Ruta 149, que es la entrada principal tanto para los visitantes como para las empresas que prestan servicio dentro. Allí se colocará un gazebo con identificación del Gobierno de San Juan, donde permanecerá personal de Patrimonio, debidamente identificado y en forma permanente.

La misión de este equipo será brindarles información a los visitantes sobre las actividades que se pueden realizar dentro de la reserva, dónde estacionar los vehículos y los cuidados a tener en cuenta. ‘No vamos a entregarles folletería porque no queremos que después la Pampa esté cubierta de papeles. Además de la información que le contemos, van a poder escanear un código QR para acceder a datos informativos, recomendaciones a tener en cuenta como también las leyes vigente sobre Patrimonio’, dijo González.

Fuerzas de seguridad en Pampa del Leoncito

La instalación del nodo de concientización por parte de la Dirección de Patrimonio de la provincia, estará acompañada por la intervención de las Fuerzas de Seguridad, pero de manera preventiva y de control. Estarán presentes durante los fines de semana largos, acompañando la propuesta oficial.

González dijo que durante los feriados XXL en que funcione el nodo de concientización se contará con la asistencia de la Policía de San Juan que realizará rondas permanentes en el interior de La Pampa, pero para prevención y seguridad. ‘Hay que tener en cuenta que para el próximo fin de semana y el de Semana Santa va a haber mucha gente en esta reserva, y niños andando en bici, entonces queremos evitar que ocurra algún siniestro. Por eso la presencia policial’, dijo la funcionaria.

También se contará con la colaboración de Gendarmería que pondrá personal en el otro ingreso a la Pampa del Leoncito. Los gendarmes también se encargarán de darle información y recomendaciones a la gente que ingrese por ese acceso.

Datos sobre la Pampa del Leoncito

Ubicada en la localidad de Barreal, en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan, la Pampa del Leoncito es una planicie de aproximadamente 12 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho. Su superficie blanca y llana, compuesta por limos y arcillas de origen salino, le da un aspecto único en el país.

Este sitio, también conocido como Barreal del Leoncito, fue declarado Monumento Natural Provincial, Sitio Histórico Provincial y Lugar Histórico Provincial por la Ley Provincial Nº 571-F. Su valor natural, histórico y cultural lo convierte en un lugar que merece ser protegido.