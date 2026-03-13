Falta de conectividad en Calingasta: las empresas de telefonía recibirán una "importante multa" por falta de respuesta

El conflicto por la falta de cobertura de señal telefónica en Calingasta sumó un nuevo capítulo y no fue el más ameno para los denunciantes. Sucede que el lunes 9 de marzo se tendrían que haber presentado las partes en Tamberías tras el requerimiento de Defensa al Consumidor y en esta oportunidad el faltazo fue total. Ninguna de las tres empresas denunciadas se presentó, desconocieron la intervención del organismo estatal y no hubo ninguna intención de mejorar la situación. Ante esto, quedaron expuestas a recibir multas más que significativas.

Así lo destacó la titular de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, quien en diálogo con DIARIO DE CUYO explicó que, a diferencia de la audiencia anterior donde hubo presencia de un representante legal de Movistar, en el último encuentro sucedido en la localidad calingastina no se presentó ninguna de las empresas involucradas en la denuncia (Claro, Personal y Movistar). La actitud empresarial generó una fuerte molestia entre los vecinos que continúan registrando inconvenientes en el servicio.

Si bien durante el encuentro se esperaba contar con un plan de mejora de servicio de parte de las empresas denunciadas, solo hubo un descargo que llegó desde Movistar desconociendo la autoridad de Defensa al Consumidor para intervenir en el reclamo, argumentando que ENACOM es el organismo de control. Esta postura ya la habían adoptado tanto Claro como Personal durante encuentros pasados.

“Lo que ellos no comprenden es que nosotros estamos para defender los derechos de los consumidores. No somos el organismo que los controla, pero sí debemos actuar ante las irregularidades” , destacó la funcionaria.

La situación entre los vecinos de Calingasta y las empresas de telefonía parece no llegar a buen puerto. Sucede que si bien administrativamente queda una instancia más abierta al diálogo y la negociación, la falta de predisposición y el profundo silencio de parte de las compañías denunciadas llevan a interpretar que nada va a cambiar. Al respecto, Carrizo señaló que una vez más ofrecieron resarcimiento económico en las facturas de los usuarios por los días de interrupción de servicio, lo que implica la falta de un plan de mejora, prolongando así los inconvenientes en las comunicaciones que son de vieja data en el departamento cordillerano.

Los últimos pasos que puede dar Defensa al Consumidor ante la denuncia de Calingasta

Carrizo explicó que restan dos instancias en el proceso administrativo, teniendo en cuenta que las audiencias fracasaron completamente por ausencia de las empresas.

Una de ellas se está trabajando por estas horas, y es la formulación de cargos. En la práctica, consiste en un aviso de carácter legal como notificación previa a la multa. “Es la última instancia donde tienen diez días hábiles para responder a los requerimientos”, destacó la funcionaria.

De esta manera, se trata de la última instancia para que las empresas puedan presentar un plan de mejora, que puede consistir en inversiones y obras para mejorar la conectividad en la zona. En caso de no acusar recibo del cargo, se procede a la multa.

“La multa será importante porque es una denuncia colectiva. Tuvieron oportunidad de presentar un plan de mejora, pero no lo han hecho”, aseguró Carrizo. La sanción podría alcanzar valores superiores a los $250.000.000.

Dificultades de conectividad en Calingasta, un conflicto de vieja data

Desde que comenzaron a instalarse antenas en toda la provincia para la cobertura de señal telefónica como de internet en Calingasta siempre fue un problema la conectividad. Servicio inestable y totalmente ausente por largas jornadas fueron parte de la diaria de los calingastinos que se acostumbraron a vivir de esa manera, hasta que decidieron ponerle un fin a la desidia.

En 2022 se dio el primer reclamo masivo. Se trató de un total de 330 firmas de vecinos de la zona que apuntaron en su momento contra Movistar, Claro, Personal e Intersat. El pedido se enfocaba en una bonificación en las facturas hasta que las empresas cumplieran con un plan de mejora de la cobertura en diversas zonas que no contaban con 4G, pese a estar pagándolo. Entre ellas están Villanueva; Puchuzum; Villa Corral; Sorocayense; zona de la ruta que va de San Juan a Uspallata donde directamente no hay señal; zona norte y sur de Barreal; y Alto Calingasta. También pidieron una bonificación de los días sin servicio y un descuento en las tarifas hasta que se hagan las mejoras.

Carrizo explicó que se le dio curso a ese expediente en su momento, pero luego quedó en archivos, por lo que en esta oportunidad decidieron darle curso a un expediente nuevo y ponerle un fin a esta situación que no se concentre solo en la multa, sino apuntar a una mediación y a una escucha real de la situación que viven a diario los usuarios.

“Trabajamos en los procedimientos, en dar la oportunidad de derecho de la defensa. Le damos curso al sistema conciliatorio, que forma parte del espíritu de esta Dirección. Les brindamos la posibilidad de evitarse pagar multas millonarias y de solucionar el problema, que es lo que los damnificados esperan”, reflexionó Fabiana Carrizo, titular de Defensa al Consumidor.