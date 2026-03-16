Defensa del Consumidor recibe más de 400 denuncias mensuales: los motivos detrás del incremento de reclamos

La Dirección de Defensa al Consumidor es un organismo que año tras año realiza distintas acciones con el propósito de velar por los derechos de quienes compran y consumen. Producto de esas acciones se ve reflejado en la cantidad de reclamos que reciben mensualmente, y una tendencia que se sostiene en los últimos meses es un incremento del 100% de las denuncias recibidas.

Así lo destacó Fabiana Carrizo, directora de Defensa al Consumidor en diálogo con DIARIO DE CUYO. Conforme los datos que manejan, pasaron de un promedio de 200 a 400 denuncias desde que comenzó el año, número que se sostiene durante el primer trimestre.

Debido al grueso de reclamos que reciben por distintas vías es que desde el organismo por estas horas se encuentran ante el desafío de poder cumplir con todas las demandas de los consumidores en el menor tiempo posible, sin poner en jaque el personal.

De acuerdo al análisis realizado por la titular de la repartición, varios son los factores que aseguran incidieron en el incremento de reclamos formales que reciben.

Por un lado, sostiene que el trabajo en el territorio y las acciones que conllevaron a sacar el organismo del Centro Cívico para llegar con información a los distintos departamentos ayudó a generar una mayor conciencia entre los usuarios que muchas veces desconocen cuáles son sus derechos.

Además, hay un importante flujo de reclamos que llegan de manera digital, gracias a la incorporación del servicio en el CIDI (Ciudadano Digital). Esto no es menor teniendo en cuenta que antes era necesario tener que acudir hasta la mesa de entrada de Defensa al Consumidor, ubicada en el Centro Cívico, para poder asentar la denuncia. En la actualidad, se puede realizar el reclamo desde la comodidad del hogar por medio del teléfono o una computadora.

“Una de nuestras principales acciones es salir a concientizar y educar a los consumidores, con el propósito que puedan conocer sus derechos y saber cuándo están siendo vulnerados. El impacto de ese trabajo es lo que se ve en las denuncias”, destacó Fabiana Carrizo.

El top tres de los principales reclamos que recibe Defensa al Consumidor

Dentro del ranking de denuncias que recibe el organismo, las principales señaladas son las entidades bancarias. Débitos indebidos, falta de reconocimiento de compras, cobro de seguros que no se contrataron son algunos de los inconvenientes registrados.

Ante este escenario, Carrizo aseguró que el año pasado se trabajó muy bien con Banco San Juan tras la firma de un convenio que permitió una mayor celeridad. “Armamos una gestión previa para evitar la audiencia en casos que se pueden solucionar en 24 horas. Esto es positivo, ya que a veces los reclamos se pueden solucionar en poco tiempo y el consumidor no puede esperar para la audiencia, que puede demorar hasta 120 días en concretarse”, destacó. En ese sentido, se trabajará este año para poder establecer el mismo convenio con otras entidades bancarias.

Servicios como telefonía, internet o cable se encuentra en el segundo lugar de los reclamos que realizan los sanjuaninos. Falta de cobertura, fallas en el servicio o cobros indebidos son algunos de los motivos que impulsan las denuncias.

En tercer lugar se encuentran los incumplimientos de entregas pactadas que terminan en presunción de estafas. “Son compras que se realizan de autos o motos y no terminan entregando la movilidad. Sobre esto hemos detectado muchos casos”, dijo Carrizo. Ejemplo de ello es el caso de Branka Motos, que destapó una presunta estafa que alcanza a más de 300 damnificados.

“Tras el incumplimiento de entregas pactadas, estamos trabajando en conjunto con la UFI que recibe estos casos. Cuando hacen la denuncia por el organismo, las tomamos como incumplimiento. Cuando detectamos que se trata de otra cosa, para que los tiempos no se dilate lo derivamos a la Justicia”, detalló Fabiana Carrizo.