Concientización, charlas, una gran expo y nuevos programas para celebrar el Día de los Derechos del Consumidor

Defensa al Consumidor llevará a cabo actividades el próximo lunes y martes en el marco del Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Los detalles.

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Cada 15 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Consumidor. En ese contexto, desde la Dirección de Defensa al Consumidor se van a llevar a cabo una serie de actividades durante dos días, con el objetivo de poder llegar con toda la información a la mayor cantidad de personas.

De acuerdo a lo que informaron a DIARIO DE CUYO desde la repartición, la primera actividad prevista se llevará a cabo el lunes por la mañana en el Cruce de las Peatonales. Apuntando al flujo de gente que suele haber en el microcentro sanjuanino, el organismo llegará con el programa “Conocé tu derecho”. “El consumidor podrá ver los programas que tenemos y todo lo que tiene que ver con la ley, para que la conozcan y puedan detectar irregularidades”, detalló a titular de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo.

54598379058_23b1a835b6_o El cronograma continuará el mismo lunes, en horario de tarde. Con sede en el Foro de Abogados se llevará adelante la charla “Problemáticas Actuales del Consumidor”, a partir de las 18 horas. Para el encuentro se contará con la presencia del juez Carlos Eduardo Tambussi, titular del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, oficina de gestión Judicial de Relaciones de Consumo de Buenos Aires. Estará acompañado por Roberto Martín Lucero, abogado del cuerpo letrado de la Dirección de Defensa al Consumidor.

La actividad requiere una inscripción online previa y se entregarán certificados virtuales que tendrán un costo de $3.000.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Foro de Abogados de San Juan (@foroabogadossanjuan) Por su parte, el martes 17 de marzo, en horas de la mañana se realizará una gran expo en la Plaza Seca del Centro Cívico. Carrizo explicó que allí se instalarán stands donde se podrán visibilizar cada uno de los programas que tiene la dirección, como así también los datos estadísticos que reflejan el trabajo detrás de cada acción.