    • 27 de marzo de 2026 - 13:17

    Murió un motociclista tras agonizar más de 20 días luego de un violento choque en La Bebida

    El joven tenía 23 años y había sido atropellado por un colectivo en Rivadavia. Permaneció internado en estado crítico pero finalmente murió este viernes.

    Lucas Maximiliano Gil Saavedra, murió este viernes tras agonizar más de 20 días luego de un violento choque en La Bebida

    Lucas Maximiliano Gil Saavedra, murió este viernes tras agonizar más de 20 días luego de un violento choque en La Bebida

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un trágico desenlace tuvo un siniestro vial ocurrido a comienzos de marzo en la localidad de La Bebida, en Rivadavia. Lucas Maximiliano Gil Saavedra, un joven de 23 años que permanecía internado en grave estado tras haber sido embestido por un colectivo, murió este viernes tras 22 días de agonía.

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    El hecho se produjo el pasado 5 de marzo en la intersección de las calles Santa Cruz y Agustín Roberto, en el interior del Lote Hogar Nº 20, en la zona de La Bebida. Según las primeras informaciones, Gil Saavedra circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue atropellado por un colectivo de la línea TEO 1, conducido por Santiago Fernández.

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    A raíz del fuerte impacto, el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneal (TEC) y múltiples lesiones de gravedad, lo que lo dejó en estado crítico. Desde entonces, permaneció internado luchando por su vida durante 22 días.

    Pese a la gravedad del hecho, el siniestro no había tomado estado público en los medios de comunicación. Finalmente, en las primeras horas de este viernes, se confirmó su fallecimiento.

    Tras conocerse la noticia, las autoridades dispusieron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial, donde se le realizará la autopsia correspondiente para determinar con precisión la causa del deceso.

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