Rivadavia: quiso huir por los techos, pero lo atraparon con objetos robados

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 13ra.

Un joven de 28 años fue detenido en el departamento Rivadavia, acusado de encubrimiento y violación de domicilio, tras un operativo realizado por efectivos de la Policía de San Juan.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 13ra y se originó a partir de la denuncia de un vecino, quien manifestó que un sujeto había ingresado a su vivienda y sustraído diversos objetos, entre ellos un teléfono celular.

Con los datos aportados, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en un domicilio del Barrio Natania. Sin embargo, al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga, escapando por los techos y zonas descampadas.

Finalmente, fue aprehendido en la vía pública. Durante la requisa, los uniformados encontraron en su poder varios elementos denunciados como robados, entre ellos teléfonos celulares, prendas de vestir y documentación personal de la víctima, quien posteriormente reconoció los objetos como de su propiedad.