Robó cables valuados en 10 mil dólares de una planta transformadora de energía y quedó detenido El hecho ocurrió en el predio que depende de Naturgy, en Rivadavia.

En las últimas horas se conoció la detención de un sujeto de 27 años, quien robó cables de una planta transformadora de energía, ubicada en La Bebida, Rivadavia.

Según las fuentes, el hombre, identificado como Alejandro David Zuñiga Vidal, fue sorprendido mientras intentaba llevarse cables del predio que pertenece a la empresa Naturgy.

Se trata de cables multifilares que ascienden a un monto de 10 mil dólares y que son de suma importancia para el desarrollo del circuito eléctrico. Por este motivo, quedó detenido y a disposición de la UFI Flagrancia.

Trabajaron durante el operativo, personal de la Brigada de Investigaciones Oeste, en colaboración con la División Comando Oeste y la Comisaría 38va.