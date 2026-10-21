Rompió una pared para robar electrodomésticos, lo atraparon con el botín y terminó preso

Leonardo Andrés Molina fue condenado a dos años de prisión efectiva y declarado reincidente tras admitir su participación en un robo cometido en una vivienda del barrio Palmares del Cerro. El hecho ocurrió el viernes 16 de octubre, cuando ingresó junto a otro sujeto apodado “Verdurita”, rompió una pared para entrar al domicilio y sustrajo varios electrodomésticos.

Desaparición de Nancy Godoy en Corrientes: hallan pertenencias de la docente en la casa de una de las detenidas

La condena se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado en el marco del legajo fiscal bajo la intervención del fiscal Fernando Bonomo . Además de la pena de cumplimiento efectivo, se dispuso la prisión preventiva de Molina.

Según la investigación, alrededor de las 17 del 16 de octubre, Molina y su cómplice llegaron a una propiedad ubicada en el barrio Palmares del Cerro. Para ingresar, treparon una puerta metálica de aproximadamente 1,90 metros de altura. En el lugar quedó una marca de arrastre de una zapatilla que fue considerada durante la reconstrucción del hecho.

Una vez dentro del terreno, ambos rompieron a golpes una pared de fibrocemento ubicada en el sector oeste de la vivienda y abrieron un agujero por el que entraron al domicilio para buscar elementos de valor.

De acuerdo con las actuaciones, los delincuentes envolvieron en una sábana rosa una tetera eléctrica marca Cuk, de color plateado y con su base, dos rollos de cables alargadores negros, un anafe eléctrico de una hornalla marca Spica y una freidora blanca marca Atma. También se llevaron un televisor de 32 pulgadas y un codificador marca Box Pocu.

Con los objetos en su poder, salieron por el mismo lugar por el que habían ingresado y se alejaron a pie por calle Palmares del Cerro hacia el oeste. Luego doblaron hacia el norte por calle Segundo Sombra.

Un patrullero los encontró con los objetos robados

La fuga se interrumpió cuando un móvil policial que recorría la zona observó a los dos hombres caminando con una bolsa de tela que contenía distintos elementos. Los efectivos los interceptaron en inmediaciones de la intersección de calles Salvador Artes y Segundo Sombra para identificarlos.

En ese momento, Molina adoptó una actitud agresiva, por lo que los uniformados solicitaron apoyo para reducirlo y concretar su aprehensión. En medio del procedimiento, su acompañante, conocido como “Verdurita”, aprovechó la situación para escapar corriendo hacia el interior del barrio Malimán.

Uno de los policías intentó perseguirlo, pero regresó junto a sus compañeros debido a la conducta hostil de algunos vecinos. El procedimiento continuó en la Subcomisaría Ansilta, donde los efectivos tomaron conocimiento de que, minutos antes, habían denunciado un robo en una casa del barrio Palmares del Cerro.

Las imágenes permitieron reconstruir el robo

A partir de esa información, los policías se trasladaron hasta la vivienda afectada y entrevistaron al damnificado y a vecinos de la zona. Durante las averiguaciones, los registros fílmicos y las imágenes recolectadas permitieron identificar a Molina y a su acompañante cerca del domicilio con las pertenencias sustraídas.

El damnificado reconoció posteriormente en sede policial los elementos recuperados. Sin embargo, denunció que todavía faltaban el televisor y el codificador, que habrían quedado en poder del sospechoso que logró escapar.

Con las pruebas reunidas, Molina quedó vinculado al hecho y finalmente recibió una condena de dos años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado. La declaración de reincidencia y la prisión preventiva también formaron parte de la resolución judicial.