Un grave siniestro vial se registró en la noche del jueves, cerca de la medianoche, sobre la Ruta Nacional 7 a la altura de la conocida Curva de la Soberanía Nacional, en Luján de Cuyo, informó Los Andes.

Según informaron fuentes policiales, un camión Scania que transportaba cacao a granel con destino a Chile desbarrancó varios metros al costado de la ruta luego de que su conductor, identificado como H.J.F., de 39 años, perdiera el control del rodado por causas que todavía se investigan.

El vehículo circulaba en dirección oeste cuando ocurrió el accidente. Personal policial, de Gendarmería Nacional y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajó en el lugar para asistir al chofer y rescatarlo del interior de la cabina.

Debido a las condiciones climáticas adversas, no fue posible realizar una evacuación aérea, por lo que el herido fue trasladado en ambulancia primero al Hospital de Uspallata y luego al Hospital Central, donde fue diagnosticado con politraumatismo grave en miembros superior e inferior.

Además, en la cabina del camión los uniformados hallaron latas de cerveza, y según el reporte policial, el conductor presentaba aliento etílico al momento de ser asistido.



