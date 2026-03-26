    • 26 de marzo de 2026 - 22:28

    Secuestran moto adulterada y recuperan una robada

    La Policía de San Juan secuestró una moto con numeración adulterada en Capital y recuperó otra robada en Rawson tras un operativo.

    La Policía de San Juan recuperó motos en operativos contra el delito automotor.

    La Policía de San Juan recuperó motos en operativos contra el delito automotor.

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    En distintos procedimientos, la Policía de San Juan logró avanzar en dos casos vinculados a robos de motos. Secuestraron una motocicleta con numeración adulterada y recuperaron otra robada, en intervenciones realizadas en Capital y Rawson.

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    Moto adulterada: operativo en Capital

    El primer procedimiento fue realizado por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5, en la intersección de Diagonal Don Bosco y Brasil, en Capital. Allí, los efectivos inspeccionaron una motocicleta Yamaha YBR de color rojo.

    Durante la revisión, detectaron que los números de motor y cuadro estaban adulterados, una maniobra utilizada para ocultar el origen ilegal del rodado. Ante esta situación, intervino la UFI Genérica, que dispuso el secuestro del vehículo y el inicio de actuaciones judiciales.

    Moto robada en Rawson

    En paralelo, personal de la Subcomisaría Subcomisaría Villa Hipódromo recuperó una motocicleta Guerrero Trip 110 que había sido robada en el Barrio UTA, en Rawson.

    El hecho se esclareció tras una denuncia del propietario, quien alertó sobre el robo. Luego, una llamada anónima permitió ubicar a un sospechoso en el Lote Hogar 32. Al ser interceptado, el sujeto abandonó la moto y huyó, dejando el rodado en el lugar.

    Posteriormente, el damnificado logró reconocer la motocicleta y recuperar la documentación correspondiente, mientras que la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

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