Secuestraron 17 plantas de marihuana y un hombre quedó vinculado a una causa federal

La Policía llegó a un domicilio de Las Casuarinas donde halló 17 plantas de marihuana. El propietario de la vivienda quedó en libertad.

Las plantas de marihuana seucestradas en un domicilio de 25 de Mayo.

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Un operativo realizado por efectivos de la Policía de San Juan culminó con el secuestro de plantas de marihuana y la vinculación de un hombre a una causa federal por presunta infracción a la ley de estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 32ª, con intervención de la División Drogas Ilegales (DDI), y se llevó adelante en un domicilio ubicado en Callejón del Bono, en la localidad de Las Casuarinas, departamento 25 de Mayo.

Durante la intervención, los efectivos constataron la presencia de 17 plantas de cannabis tipo sativa en el interior del inmueble. Tras las verificaciones correspondientes, especialistas de Drogas Ilegales confirmaron que se trataba de plantas de marihuana, por lo que se procedió a su secuestro inmediato.

En el lugar se identificó al propietario del domicilio, de apellido Rojas, quien quedó vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.