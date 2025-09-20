Secuestraron más de 12.000 termos y mates truchos por un valor de $500 millones Los productos estaban listos para la venta online y por WhatsApp. En los allanamientos encontraron mercadería falsa de una conocida marca.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestró más de 12.600 termos y mates truchos en una serie de allanamientos en Liniers y Parque Avellaneda. El valor de todo lo incautado, según los investigadores, asciende a $500 millones.

El operativo estuvo a cargo de la División Conductas Contravencionales y Faltas de la Policía de la Ciudad, junto a la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 35, encabezada por Celsa Ramírez y la Secretaría Única a cargo de Daniel González.

Cómo funcionaba la organización

La banda vendía los artículos truchos por Internet y WhatsApp. Tras una investigación, los detectives llegaron a una casa donde se retiraba la mercadería y a una imprenta que fabricaba el packaging.

Con esos datos, la fiscalía pidió allanar un depósito en Andalgalá al 1100 y realizar una inspección en una gráfica sobre la calle San Pedro, en Parque Avellaneda.

En el primer domicilio, los oficiales encontraron 12.668 productos: muchos embalados, otros en estanterías y varios lotes en blanco, listos para ser estampados. Había termos, jarras, vasos térmicos, mates y bombillas con la inscripción “Stanley”. Junto al packaging, los policías hallaron una factura de una imprenta en Liniers. También fue allanada.

Termos y mates peligrosos para la salud

La peligrosidad de estos productos falsificados reside en los materiales prohibidos con los que fueron fabricados, que no cumplen con la legislación nacional, la normativa del Mercosur ni el Código Alimentario Argentino.

Según las normas vigentes, los productos autorizados deben estar hechos con acero inoxidable apto para alimentos (acero 304), libre de BPA y aprobado por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de la ANMAT. Solo así se garantiza que el acero es seguro para el contacto con alimentos y bebidas.

En la gráfica de la calle San Pedro, los oficiales secuestraron 11 cajas con packaging trucho con la inscripción ‘Stanley’ y dos máquinas láser para estampar.

También intervino personal de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que labró actas de intimación por falencias en materia de seguridad.

La fiscalía ordenó el secuestro de toda la mercadería por infracción a los artículos 201 y 289 inciso 1 del Código Penal, que sancionan a quienes venden mercaderías peligrosas para la salud y por falsificación de marcas.