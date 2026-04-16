    • 16 de abril de 2026 - 18:10

    Tensión en Mar del Plata: con topadoras destruyeron la feria "La Saladita de la Bristol"

    Un operativo con maquinaria pesada destruyó los puestos del predio en la costa de Mar del Plata. Los trabajadores piden recuperar sus elementos.

    La famosa Saladita era un lugar muy concurrido por quienes visitan Mar del Plata.&nbsp;

    La famosa "Saladita" era un lugar muy concurrido por quienes visitan Mar del Plata. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un fuerte operativo llevado a cabo en Mar del Plata terminó con el desalojo de los feriantes que trabajaban en “La Saladita”. Durante la madrugada tiraron abajo los puestos que estaban montados frente a la Bristol, un paseo de compras que se desarrolló durante años en la popular playa de la ciudad balnearia.

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    El allanamiento y posterior destrucción de la estructura se llevó a cabo por orden de un juez que decidió poner fin a la feria montada en la Rambla por “violación a la ley de marcas”.

    Los efectivos recorrieron los puestos, secuestraron la mercadería que incumplía con las normas en bolsas y labraron actas a los infractores. Luego, más de 70 puestos fueron destruidos.

    En el marco de la investigación, también se realizaron allanamientos en la casa particular de un representante gremial, cuya identidad hasta el momento no trascendió, y la sede de un sindicato.

    El senador y exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, celebró el operativo: “Están allanando la feria ilegal en la Rambla gracias a la denuncia penal que presentamos”, sostuvo.

    “Quiero felicitar a la Justicia por su accionar y, especialmente, a Prefectura y a todas las fuerzas que están poniendo el pecho”, agregó y sentenció: “En Mar del Plata la ley se cumple. Se terminó el vale todo que perjudicó durante años a marplatenses y turistas”.

    Por su parte, los abogados que representan a los feriantes sostienen que hubo varias vulneraciones durante el operativo. Ahora, los feriantes exigen que se les devuelva la mercadería y aseguran que la compraron de manera legal.

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