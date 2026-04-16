    • 16 de abril de 2026 - 18:45

    Detuvieron a una pareja tras ingresar a un domicilio e intentar robar una moto en Pocito

    El Comando Radioeléctrico Sur interceptó a los sospechosos luego de un llamado al 911. La causa fue caratulada como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y quedó bajo el procedimiento de flagrancia.

    La moto que intentó robar una pareja en Pocito.

    La moto que intentó robar una pareja en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal del Comando Radioeléctrico Sur detuvo a una pareja acusada de intentar robar una motocicleta en un domicilio del Barrio Conjunto 4, en Pocito. El hecho fue alertado a través de un llamado al 911, donde se informó que un hombre y una mujer habían sido vistos saliendo del interior de una vivienda de manera sospechosa.

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    Con los datos aportados, los efectivos realizaron recorridas por la zona de calles Frías y el Callejón San Martín, donde lograron interceptar a dos personas con características similares. Durante el procedimiento de identificación y palpado de urgencia, se constató que la joven tenía en su poder un destornillador.

    Posteriormente, los uniformados se dirigieron al domicilio señalado y entrevistaron a la propietaria, una mujer de 33 años, quien relató que los intrusos habrían ingresado a su vivienda con intenciones de robo. Según su testimonio, los sospechosos cortaron el suministro eléctrico, dañaron el medidor e intentaron sustraer su motocicleta Honda Wave color azul, la cual fue hallada cerca del portón de salida.

    En el lugar se procedió al secuestro del destornillador y del rodado mencionado. La causa fue caratulada como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, con intervención de la UFI Flagrancia.

    Intervino el Sistema Acusatorio y se hizo presente el ayudante fiscal Dr. Germán Kuk. Tras la comunicación con la fiscal de turno, Dra. Yanina Galante, se dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

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