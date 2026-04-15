Detuvieron en Rawson a un hombre que era intensamente buscado por robo

Un hombre que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido en el departamento Rawson por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, en el marco de tareas investigativas realizadas en la zona del Barrio La Estación.
El procedimiento se concretó cuando los efectivos lograron individualizar al sujeto, identificado como Mariño, quien se encontraba prófugo desde fines de 2025 por su presunta participación en un hecho de robo.
Al verificar sus antecedentes, los investigadores constataron además que el hombre se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplía una condena de tres años de prisión por el mismo tipo de delito.
Tras su aprehensión, Mariño fue llevado a audiencia judicial por la causa de robo en la que estaba sindicado. Posteriormente, se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal, desde donde se dispuso su detención formal y el traslado al Servicio Penitenciario, a fin de que continúe cumpliendo la pena impuesta.