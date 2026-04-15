    • 15 de abril de 2026 - 07:23

    Detuvieron en Rawson a un hombre que era intensamente buscado por robo

    El sospechoso estaba prófugo desde fines de 2025. En el Servicio Penitenciario cumplía una condena por el mismo delito.

    Foto:

    Un hombre que era intensamente buscado por la Justicia fue detenido en el departamento Rawson por personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, en el marco de tareas investigativas realizadas en la zona del Barrio La Estación.

    Leé además

    Vehículo recuperado.

    Tras diferentes operativos, recuperaron tres vehículos robados en Capital, Chimbas y Rawson
    Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado este martes. Ocurrió en Rawson Norte, en inmediaciones del Monumento al Gaucho.

    Inseguridad en Rawson Norte: vecinos en alerta y un robo frustrado en la madrugada gracias a la alarma

    El procedimiento se concretó cuando los efectivos lograron individualizar al sujeto, identificado como Mariño, quien se encontraba prófugo desde fines de 2025 por su presunta participación en un hecho de robo.

    Al verificar sus antecedentes, los investigadores constataron además que el hombre se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplía una condena de tres años de prisión por el mismo tipo de delito.

    Tras su aprehensión, Mariño fue llevado a audiencia judicial por la causa de robo en la que estaba sindicado. Posteriormente, se dio intervención al Juzgado de Ejecución Penal, desde donde se dispuso su detención formal y el traslado al Servicio Penitenciario, a fin de que continúe cumpliendo la pena impuesta.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Hay una investigación para dar con los responsables.

    Millonario "escruche" en Villa Krause: se llevaron $10 millones de un Pago Fácil

    José Peluc encabezó el encuentro de La Libertad Avanza en Rawson y llamó a la unidad, el trabajo territorial y el fortalecimiento político en San Juan.

    La Libertad Avanza: José Peluc pidió unidad y salir al territorio en San Juan

    Cayó un prófugo peligroso: lo buscaban desde marzo y lo atraparon en Rawson

    El agresor, su expareja, vivía a pocos metros de su casa y allí había dispuesto la Justicia que esté con prisión domiciliaria. Ahora lo enviaron al Penal de Chimbas. Imagen creada con IA. 

    Terminó el infierno para una sanjuanina: enviaron al penal al agresor que la golpeó y abusó