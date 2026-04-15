    • 15 de abril de 2026 - 22:58

    Rawson: recuperan moto robada

    Una moto Yamaha con pedido de secuestro por robo fue recuperada en Rawson. El operativo se realizó en plena vía pública y quedó en manos de la Justicia.

    Recuperan moto por robo automotor en Rawson durante un operativo policial

    Recuperan moto por robo automotor en Rawson durante un operativo policial

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    En un nuevo golpe contra el robo automotor en Rawson, la Policía de San Juan logró recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde febrero. El procedimiento se concretó durante tareas investigativas en la vía pública.

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    El hallazgo se produjo en la calle Mendoza, entre Espelta y Quiroz, donde efectivos de la Sección Sustracción de Automotores detectaron una motocicleta en condiciones sospechosas. Se trataba de una Yamaha YBR 125cc de color rojo, que presentaba irregularidades visibles.

    Tras una inspección inmediata y la consulta en los sistemas oficiales, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro activo desde el 8 de febrero, vinculado a un caso de robo agravado investigado por la Comisaría 28°.

    Intervención judicial y secuestro

    Ante la confirmación del ilícito, se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso el secuestro formal del vehículo. La medida fue supervisada por el ayudante fiscal Dr. Juan Mattar, quien ordenó avanzar con las actuaciones correspondientes.

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