Rawson: recuperan moto robada

Una moto Yamaha con pedido de secuestro por robo fue recuperada en Rawson. El operativo se realizó en plena vía pública y quedó en manos de la Justicia.

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En un nuevo golpe contra el robo automotor en Rawson, la Policía de San Juan logró recuperar una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde febrero. El procedimiento se concretó durante tareas investigativas en la vía pública.

Robo automotor en Rawson: operativo clave El hallazgo se produjo en la calle Mendoza, entre Espelta y Quiroz, donde efectivos de la Sección Sustracción de Automotores detectaron una motocicleta en condiciones sospechosas. Se trataba de una Yamaha YBR 125cc de color rojo, que presentaba irregularidades visibles.

Tras una inspección inmediata y la consulta en los sistemas oficiales, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro activo desde el 8 de febrero, vinculado a un caso de robo agravado investigado por la Comisaría 28°.