Detuvieron a dos hombres tras ser sorprendidos en los techos de viviendas en Capital

El hecho ocurrió en calle Entre Ríos y Pedro Echagüe. Los sospechosos fueron hallados ocultos dentro de una casa y quedaron a disposición de la Justicia.

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Efectivos de la Comisaría 2ª de la Policía de San Juan detuvieron a dos hombres acusados de robo agravado por escalamiento y violación de domicilio en Capital.

El episodio se registró en la intersección de calles Entre Ríos y Pedro Echagüe, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar a dos sujetos desplazándose por los techos de distintas viviendas.

Ante la situación, los uniformados se hicieron presentes en el lugar e ingresaron a uno de los domicilios, donde lograron encontrar a los sospechosos escondidos. Durante el procedimiento, se les secuestró un par de zapatillas marca DC y dos cuchillos tipo carnicero.

Los detenidos, de 33 y 39 años, identificados como Algañaraz y Montealagre, quedaron a disposición del Dr. Gustavo Mendoza, quien dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia.