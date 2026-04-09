    • 9 de abril de 2026 - 10:37

    Tensión en otra escuela de Santa Fe: un alumno llevó un cuchillo de carnicero escondido en la mochila

    Ocurrió en un colegio primario de Santo Tomé. La rápida reacción de los directivos evitó una tragedia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un miércoles como cualquier otro en la Escuela N.º 1106 “San Martín” de Santa Fe fue abruptamente interrumpido por una situación que nadie esperaba: un alumno de apenas 11 años ingresó al establecimiento con un cuchillo tipo carnicero en su mochila.

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    El nuevo episodio de violencia escolar, a solo una semana del asesinato de un chico de 13 años en un colegio de la localidad santafesina San Cristóbal, derivó en la activación de los protocolos de seguridad antes de que ocurriera otra tragedia.

    Cómo actuaron los docentes y la policía

    Todo empezó poco después de las 8, cuando un estudiante alertó a los docentes sobre un objeto sospechoso en la mochila de un compañero.

    La dirección actuó de inmediato: convocó al chico señalado y, en una charla reservada, el menor entregó una cuchilla de unos 15 centímetros de hoja y mango de madera.

    El llamado al 911 derivó en la presencia de efectivos de la Comisaría 23° y del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, que se encargaron de secuestrar el cuchillo y reforzar la seguridad en el lugar.

    Al mismo tiempo, la escuela contactó a la madre del alumno para informarle lo ocurrido y solicitar su presencia. Según el parte oficial, el chico no amenazó a otros alumnos ni a docentes, y no hubo personas heridas.

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    El antecedente que encendió la alarma

    El episodio generó aún más preocupación porque ocurrió a solo una semana del asesinato de un chico de 13 años en una escuela de San Cristóbal, por el cual ya hay dos menores detenidos.

    En las últimas horas, el Gobierno confirmó que el alumno que mató a su compañero integra una peligrosa comunidad digital internacional que incentiva masacres escolares.

    “Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinato, de tiroteos masivos que tienen estas conductas, de organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencias”, agregó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. “Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinato, de tiroteos masivos que tienen estas conductas, de organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencias”, agregó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

    En el mismo sentido, aclaró que en Argentina ya había indicios de que este tipo de organización estaba presente en menores, aunque aclaró que se trata de una red global, que excede la territorialidad. “En los últimos dos años, la Policía Federal junto con el FBI registró e identificó 15 casos y hay cuatro en análisis que hacen a la presencia de culturas violentas en el país”, aseguró.

    “Nosotros como funcionarios tenemos el deber de poner la evidencia sobre la mesa a tiempo, a solo ocho días de ocurrido el caso de San Cristobal y a partir de ahí llevar adelante las construcciones. Una respuesta a este tipo de casos excede e involucra a todas las partes y en esto entramos todos: familia, escuelan educadores, comunicadores. Todos tenemos una función que cumplir”, completó Monteoliva.

    Otro caso en Tucumán: un adolescente fue a clases con un revólver cargado

    La preocupación por la seguridad escolar no es exclusiva de Santa Fe. En San Miguel de Tucumán, un adolescente de 17 años fue reducido por la policía tras entrar a una escuela con un revólver cargado con seis balas durante una clase de Biología.

    El episodio ocurrió en la zona de Américo Vespucio y avenida de Circunvalación. Un compañero del joven advirtió la presencia del arma y avisó a los directivos, que llamaron al 911.

    La hipótesis inicial es que el alumno habría ingresado armado para intimidar a algunos compañeros, aunque no trascendieron detalles sobre posibles conflictos previos.

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