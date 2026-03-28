    • 28 de marzo de 2026 - 15:08

    Terror en Recoleta: denuncian a un hombre por disparos desde su balcón

    Un vecino de Recoleta fue denunciado por disparar con un rifle de aire comprimido. La Policía secuestró el arma y la Justicia lo dejó en libertad.

    El caso de disparos y arrojo de objetos en Recoleta derivó en un allanamiento y el secuestro de un rifle de aire comprimido.

    El caso de disparos y arrojo de objetos en Recoleta derivó en un allanamiento y el secuestro de un rifle de aire comprimido.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave episodio de disparos en Recoleta generó alarma en la Ciudad de Buenos Aires luego de que vecinos denunciaran a un hombre que tiraba desde su balcón con un rifle de aire comprimido. El hecho, que habría dejado personas heridas, motivó un allanamiento policial y el secuestro del arma en cuestión.

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    Según las denuncias, los disparos en Recoleta habrían herido a una mujer y a una nena, además de representar un peligro constante para quienes transitaban por la zona. Testigos también señalaron que el acusado arrojaba objetos de vidrio desde el departamento, lo que agravó la preocupación vecinal.

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    Disparos en Recoleta: cómo fue el operativo policial

    A partir de las denuncias, la Policía de la Ciudad inició tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y recorridas en la zona. El objetivo fue identificar al responsable de los disparos en Recoleta y ubicar el departamento exacto desde donde se realizaban.

    Con las pruebas reunidas, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27. El procedimiento fue llevado adelante por el Grupo DOEM, que logró ingresar al domicilio, reducir al sospechoso y secuestrar un rifle de aire comprimido junto a varias municiones.

    Durante el operativo, no se registraron personas heridas y el hombre se encontraba solo en el departamento, según confirmaron fuentes policiales. El material incautado quedó incorporado a la causa judicial en curso.

    Tras el procedimiento, la Justicia evaluó la situación y resolvió no dictar medidas restrictivas. El acusado fue liberado y quedó supeditado a la investigación, que continuará para determinar si su accionar encuadra en un delito o una contravención.

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