Terror en Rivadavia: fue a la casa de su ex a pesar de tenerlo prohibido y la atacó con un arma blanca

En Rivadavia , un hombre irrumpió en la casa de su expareja , a pesar de tenerlo prohibido, y causó terror . Empezó a tirarle piedras y amenazarla de muerte, luego volvió y la atacó con un elemento corto punzante . Fue detenido y condenado con cárcel tras un Procedimiento Especial de Flagrancia .

Castigaron con cárcel a Talquenca, el hombre que junto con su pareja, sembraba el terror en Caucete

Alfredo Antonio Scafide , quien fue sentenciado mediante juicio abreviado y además declarado reincidente . Según informaron fuentes judiciales, el acusado fue condenado a ocho meses de prisión efectiva, pena que se unificó con otra condena previa, resultando en un año y cuatro meses de cárcel efectiva . También se dispuso su prisión preventiva .

El caso fue investigado por el fiscal Fernando Bonomo , con la intervención de la ayudante fiscal Liliam Mari .

El hecho ocurrió el miércoles 15 de abril de 2026, alrededor de las 4 de la madrugada, en el barrio Sierra de Marquesado . De acuerdo a la investigación, Scafide llegó hasta la vivienda de su ex pareja y comenzó a arrojar piedras y otros objetos contra la casa .

Ante la situación, la mujer salió junto a una amiga para ver qué ocurría, momento en el que el agresor comenzó a proferir amenazas de muerte, gritando: “te voy a matar” . Luego se retiró del lugar.

Sin embargo, minutos después, cerca de las 4:38, regresó y la situación escaló aún más. Según consta en la causa, el hombre lanzó una botella de vidrio que estalló en la vereda y posteriormente intentó agredir físicamente a la mujer, incluso arrojándole una patada.

En medio de un forcejeo, Scafide extrajo entre sus prendas un elemento cortopunzante y lanzó un golpe dirigido al cuello de la mujer. Si bien no logró herirla de gravedad, sí le provocó un impacto en el cuero cabelludo.

Los gritos alertaron a las hijas de la víctima, quienes salieron a la vereda y le pidieron al agresor que se retirara. Antes de irse, el hombre volvió a amenazarla: “ya voy a volver… te voy a matar”, según la denuncia.

Tras el ataque, la mujer y su amiga dieron aviso al 911 y siguieron al agresor a distancia mientras brindaban información al sistema de emergencias. En ese contexto, recordaron que Scafide tenía vigente una prohibición de acercamiento y hostigamiento, ordenada por la Justicia y debidamente notificada.

Minutos más tarde, personal policial lo detuvo en inmediaciones de calle Pellegrini, entre 9 de Julio e Ignacio de la Roza, en Rivadavia.

Detención y procedimiento

Tras su aprehensión, el acusado fue requisado por protocolo, aunque no se logró secuestrar el arma blanca que habría utilizado durante el ataque.

El caso fue tramitado bajo el Procedimiento Especial de Flagrancia, coordinado por los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca, lo que permitió una rápida resolución judicial. Finalmente, Scafide admitió su responsabilidad en un juicio abreviado este jueves y recibió la condena efectiva, que además incluye la declaración de reincidencia, agravando su situación penal.