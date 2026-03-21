Tragedia en 9 de Julio: dos autos chocaron en Ruta 20 y murieron tres personas

El siniestro vial que marcó la tragedia en 9 de Julio tuvo involucrado a dos autos. Como consecuencia murieron tres personas: un hombre, una mujer y un menor.

Un Audi Rojo, uno de los autos involucrados en la tragedia en 9 de Julio.

Un trágico siniestro vial sacudió la tarde de este sábado en el departamento 9 de Julio, sobre Ruta 20, antes de llegar a la zona de Zapata, donde un violento choque entre dos autos dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas un hombre, una mujer y una bebé de dos años, según las primeras informaciones de fuentes oficiales.

Tragedia en 9 de Julio El hecho ocurrió alrededor de las 19:32 horas, cuando personal policial acudió al lugar tras un requerimiento de emergencia. Allí constataron que un automóvil Audi de color rojo, conducido por un joven de 26 años identificado como Gabriel Núñez, domiciliado en Caucete, había colisionado con otro vehículo, un Renault Logan, en el que viajaban varias personas.

logan tragedia Como consecuencia del fuerte impacto, en un primer momento se informó sobre un fallecido y un herido grave, este último con lesiones de extrema consideración. Sin embargo, con el correr de los minutos, las autoridades confirmaron que el número de víctimas fatales ascendió a tres: un hombre, una mujer y una beba de apenas 2 años.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 31°, junto con efectivos policiales y equipos de emergencia, mientras aguardaban la llegada de ambulancias, Bomberos y personal de Criminalística para llevar adelante las pericias correspondientes.

tragedia audi rojoa Así quedó el interior del Audi Rojo. La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, bajo directivas del ayudante fiscal Jorge Salinas. Además, fue notificado el fiscal Pablo Orellano, quien se dirigía al lugar del hecho para supervisar las actuaciones.