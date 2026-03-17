Tragedia en San Juan: chocó con su moto, agonizó casi un mes y murió, ahora investigan el siniestro

Una nueva tragedia en materia vial marca a San Juan . Un hombre a bordo de su KTM Duke chocó contra un auto en febrero, en Capital , y murió casi un mes después . Ahora la Fiscalía Delitos Especiales investigará la tragedia , que tiene como apuntado al conductor de automóvil.

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Fernando Mauro Allis es la víctima en este hecho, que se produjo el 2 de febrero de 2026, alrededor de las 12:30, en la intersección de Avenida Libertador General San Martín y calle Patricias Sanjuaninas. Según el informe, Roberto Alfredo González conducía un Renault Megane II gris , en sentido este a oeste por la avenida.

Al llegar al cruce, el automovilista giró hacia el sur para ingresar a calle Patricias Sanjuaninas, pero lo hizo invadiendo el carril contrario de circulación . En ese momento, por la mano oeste-este circulaba correctamente Allis , a bordo de una motocicleta KTM Duke color naranja.

La maniobra imprudente provocó que el vehículo se interpusiera en la trayectoria de la moto, generando un fuerte impacto. Como consecuencia, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad.

Tras el siniestro, Allis fue trasladado y permaneció internado durante varias semanas en estado crítico. Finalmente, el 28 de febrero de 2026 se confirmó su fallecimiento .

Audiencia de formalización frustrada en Tribunales

Con el desenlace fatal, el caso ahora será profundizado por el fiscal Francisco Nicolía, que investigará las circunstancias del choque para establecer posibles responsabilidades penales en el hecho. Para ello, este martes 17 de marzo se iba a llevar a cabo la audiencia de formalización del caso, que tenía citado a González, pero el hombre no apareció por Tribunales.

Como no hay constancia de que se le haya hecho la notificación a González, el juez Sergio López Martí ordenó que se lo notifique correctamente y la audiencia se reprogramó para dentro de unos días.