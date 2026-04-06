Tragedia: dos muertos en un accidente de tránsito

Este es el otro vehículo involucrado.

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Un siniestro vial ocurrido en la víspera sobre la ruta provincial 19, en la intersección con el camino vecinal Alejandro Bruera, en Comandante Andresito, provincia de Misiones, dejó como saldo dos personas fallecidas tras la colisión entre una camioneta Fird Ranger y una motocicleta Corven 110 cc.

Las víctimas fueron identificadas como Marisel Piñero (33) y Luis Antúnez (30), quienes murieron en el lugar como consecuencia del impacto, que aún es materia de investigación.

En la escena trabajaron efectivos policiales junto a personal de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho. Asimismo, el bioquímico policial extrajo muestras sanguíneas al conductor del rodado mayor y a las víctimas, para los análisis de rigor.

En cuanto al conductor de la camioneta, identificado como Alejandro H, de 30 años, permanece internado en el hospital local Carlos Calderón, bajo observación médica por lesiones derivadas del siniestro y con custodia policial.