Tragedia en la Ruta 40: la brutal muerte de un chofer cuando desbarrancó su camión unos 300 metros

Ayer se registró un siniestro fatal en Ruta 40, en el sector conocido como La Rinconada, provincia de Neuquén. A causa del hecho, una persona murió. En el lugar trabajan personal de la División de Tránsito de la Policía, equipos de salud y Bomberos Voluntarios.

El camión con acoplado cayó al menos unos 300 metros de la ruta luego de perder el control, cruzar el guardarraíl e irse por la pendiente. Debido a la violenta caída del rodado, el cuerpo fue despedido del vehículo y quedó a unos 100 metros antes del lugar donde quedó el camión.

El comisario Inspector Miguel Ángel Poblete, Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, informó a LM Neuquén que el conductor fallecido tiene por residencia la ciudad de Zapala. Había realizado una descarga en Villa La Angostura y había regresado a la ciudad de origen, pero a la altura del Kilómetro 2282 es donde protagoniza el siniestro vial que resultó fatal.

El hombre fallecido tendría unos 60 años, dada la geografía del lugar, con una pendiente de unos 60 grados y más de 200 metros abajo, pasadas las 18.30 todavía no habían podido extraer el cuerpo. El comisario indicó que los familiares estaban viajando de Zapala al lugar del accidente.

A causa del fatal hecho, se solicita transitar con extrema precaución. Además, las condiciones climáticas también son adversas, por lo que la transitabilidad es riesgosa en la zona, por la presencia de hielo en la calzada.

Cómo fue el accidente de tránsito

El inspector indicó que fue un testigo, que iba circulando detrás del camión, que es empleado del EPEN, quien vio la secuencia del siniestro vial y alertó inmediatamente a la Policía. Trpansito y Bomberos de Junín tomaron conocimiento y se acercan al lugar. "Descienden unos 200 metros y constatan que había una víctima: un masculino sin vida", relató Poblete.

"Lo que se puede apreciar es que es una zona donde el vehículo se desplazaba en forma descendente en este sector. Si bien hay indicios en el guardrail donde aparentemente había cruzado para después desbarrancar. Lo que sí se observa es que sobre la calzada hay mucho, pero mucho hielo", dijo y agregó que, no obstante, se desconocen las circunstancias por la que se produjo este siniestro. Se estima que debe haberse producido a raíz del del hielo acumulado en la calzada.

Mientras continuaban los trabajos, se emitió un comunicado a nivel provincial para interrumpir la circulación de todo tipo de vehículos desde las 18 hasta el día siguiente en las rutas 40, 237 y 231.