Tras ser absuelto por el juicio de supuesta trata de personas, el colombiano rompió el silencio: "Confié en la Justicia"

El colombiano John Sebastián Quevedo, que estaba acusado junto al abogado Gustavo De la Fuente por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, habló luego del fallo.

El colombiano John Sebastián Quevedo que estaba acusado junto al abogado Gustavo De la Fuente por presunta trata de personas, rompió el silencio

Minutos después de que el Tribunal Oral Federal de San Juan dictara la absolución para él y el abogado Gustavo De la Fuente, el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo rompió el silencio y expresó su alivio tras el cierre del proceso judicial que enfrentó durante casi dos años.

"Estoy muy contento. Tengo agradecimiento para mi familia, mi esposa, mis dos hermanos y a mis hijos. Solo agradecimiento para ellos porque han estado pendientes de mí. Agradecimiento también a mis defensores. Desde un principio confié en la Justicia", afirmó Quevedo al salir de la audiencia.

Visiblemente emocionado, el colombiano aseguró que ahora solo piensa en reencontrarse con los suyos y dejar atrás el proceso judicial. "De ahora en más hay que seguir. Lo único que no tiene solución es la muerte. Solo quiero llegar a casa y disfrutarlos. La vida sigue y vamos para adelante", expresó.

El fallo del Tribunal Oral Federal fue en sentido contrario a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, que durante los alegatos había pedido una condena de 12 años de prisión para cada uno de los acusados. Según la acusación, De la Fuente y Quevedo integraban una organización que, bajo la fachada de una agencia de modelaje denominada "Belle Argentina", captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para realizar transmisiones de contenido sexual en plataformas para adultos.

Sin embargo, el tribunal resolvió absolver a ambos imputados y descartó su responsabilidad penal en los delitos investigados.