    • 2 de julio de 2026 - 14:05

    Tras ser absuelto por el juicio de supuesta trata de personas, el colombiano rompió el silencio: "Confié en la Justicia"

    El colombiano John Sebastián Quevedo, que estaba acusado junto al abogado Gustavo De la Fuente por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, habló luego del fallo.

    El colombiano John Sebastián Quevedo que estaba acusado junto al abogado Gustavo De la Fuente por presunta trata de personas, rompió el silencio

    El colombiano John Sebastián Quevedo que estaba acusado junto al abogado Gustavo De la Fuente por presunta trata de personas, rompió el silencio

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Minutos después de que el Tribunal Oral Federal de San Juan dictara la absolución para él y el abogado Gustavo De la Fuente, el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo rompió el silencio y expresó su alivio tras el cierre del proceso judicial que enfrentó durante casi dos años.

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    Jorge Rubiño, papá de Lucía, dijo que la fiscal se comunicó con él para tener una charla en la previa del debate, pero que no se pudo concretar por problemas personales. Quizás fue el único contacto que tuvo la Justicia con la familia de la joven durante el proceso penal contra quien era menor cuando ocurrió la tragedia. 

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    "Estoy muy contento. Tengo agradecimiento para mi familia, mi esposa, mis dos hermanos y a mis hijos. Solo agradecimiento para ellos porque han estado pendientes de mí. Agradecimiento también a mis defensores. Desde un principio confié en la Justicia", afirmó Quevedo al salir de la audiencia.

    Visiblemente emocionado, el colombiano aseguró que ahora solo piensa en reencontrarse con los suyos y dejar atrás el proceso judicial. "De ahora en más hay que seguir. Lo único que no tiene solución es la muerte. Solo quiero llegar a casa y disfrutarlos. La vida sigue y vamos para adelante", expresó.

    Sin embargo, el tribunal resolvió absolver a ambos imputados y descartó su responsabilidad penal en los delitos investigados.

    La causa se había iniciado en julio de 2024 y derivó en una extensa investigación que culminó con el juicio oral. Durante ese tiempo, Gustavo De la Fuente permaneció con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanzaba la instrucción y luego el debate hasta que pudo conseguir la detención domiciliaria. En tanto, Quevedo atravesó todo el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria hasta conocerse la sentencia absolutoria de este jueves.

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