Tragedia en Ullum: hallaron muerto a un hombre junto a una estufa encendida y crece el misterio sobre sus últimas horas

Una dramática escena sacudió a los vecinos de Ullum durante la noche del martes, cuando un hombre de 53 años fue encontrado muerto en una vivienda del barrio Dique I , cerca del camping municipal. Aunque la investigación se encuentra en plena etapa inicial, los primeros indicios apuntan a que habría sufrido una descompensación que terminó desencadenando una fatal secuencia.

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El caso comenzó a investigarse alrededor de las 20, luego de que efectivos policiales recibieran un aviso sobre una situación ocurrida en una casa de la zona. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre sin vida en el interior del inmueble.

Fuentes ligadas a la pesquisa informaron que la víctima fue identificada con el apellido Domínguez y que era oriunda de la provincia de Buenos Aires. Según las averiguaciones preliminares, se encontraba solo cuando ocurrió el hecho.

Los investigadores también establecieron que la vivienda habría cambiado recientemente de propietarios y que el hombre permanecía allí desempeñando tareas vinculadas al cuidado de la propiedad.

Las primeras pericias realizadas en la escena sugieren que Domínguez habría sufrido un problema de salud repentino que provocó su caída sobre una estufa a leña que estaba encendida. Como consecuencia del contacto con la fuente de calor, sufrió severas quemaduras que le habrían ocasionado la muerte.

Tras las actuaciones iniciales de la Comisaría 15ª, la causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. La ayudante fiscal Gimena Cornejo encabezó las tareas en el lugar junto a especialistas de Criminalística y Policía Científica.

Durante varias horas, los peritos trabajaron tanto dentro como fuera de la vivienda para relevar evidencias y reconstruir lo ocurrido. Además, se aguardaban los resultados de los estudios forenses que permitirán establecer con mayor precisión las causas del fallecimiento.

Si bien la hipótesis más firme hasta el momento es la de un accidente doméstico originado por una descompensación, desde la investigación aclararon que aún no hay conclusiones definitivas y que todas las posibilidades seguirán siendo analizadas hasta contar con los informes técnicos correspondientes.