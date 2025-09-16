Tres policías trajeron al mundo a una bebé caucetera que nació en su casa Los uniformados ayudaron a la madre en el trabajo de parto.

Felices con la tarea hecha. Así se mostraron las cabo Mariana Gómez y Cintia Ruarte; junto al agente. Cristian Ochoa de la Comisaría 9na, quienes ayudaron en el nacimiento de una bebé en plena madrugada, en Caucete.

Según las fuentes, los uniformados fueron alertados por la mujer de 24 años que había entrado en trabajo de parto en su domicilio, ubicado en calle Oviedo, entre Caseros y Salta.

Hasta allí llegaron los policías, quienes recibieron un llamado del 911 y constataron que joven mamá cursaba un embarazo de 39 semanas y que tenía fuertes contracciones. Con las indicaciones de emergencias médicas del 107, colaboraron en traer al mundo a la pequeña.

Luego de algunos minutos, nació Laila Oliva, una hermosa bebita de 3,320 kilogramos. Ambas fueron trasladadas apenas llegó la ambulancia hasta el Hospital César Aguilar.